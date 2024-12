Zoom: de ferramenta de trabalho a aliado na redução do tempo laboral

Quando surgiram os confinamentos por causa da pandemia da Covid-19, o mercado de trabalho passou por alterações substanciais. O Zoom foi uma das plataformas mais populares para se manter o fluxo laboral. Agora, disponibiliza mais ferramentas para aumentar a produtividade e reduzir o tempo que passamos em frente ao computador.

Quem não se lembra da meteórica popularidade de ferramentas como o Zoom durante os confinamentos provocados pela Covid-19? Muita gente como é natural, uma vez que a pandemia veio alterar de forma substancial a forma como trabalhamos.

A plataforma Zoom tornou-se a ponte de contacto entre colegas, a mesa imprescindível para reuniões e até o ecrã para momentos de lazer com os amigos do escritório. Rapidamente se transformou num auxiliar importantíssimo para um modelo de trabalho que ganhou um peso extraordinário no mundo laboral: o híbrido.

Mas como o mundo pula e avança sem parar, o Zoom já não é apenas uma ferramenta para facilitar o trabalho remoto. Também está a explorar formas de ajudar as pessoas a trabalhar menos e melhor.

Segundo um estudo recente da própria plataforma, o trabalho híbrido é claramente o modelo preferido em todo o mundo. Mais de 83% dos funcionários afirmam que se sentem mais produtivos em ambientes híbridos ou remotos do que em escritórios tradicionais. No mesmo estudo, 82% dos funcionários em modelos híbridos sentem-se mais ligados aos seus superiores, em comparação com 72% dos funcionários que trabalham full-time no escritório.

Reduzir o tempo de trabalho

O próximo passo do Zoom é explorar formas de ajudar as equipas a serem mais eficientes e, consequentemente, a trabalhar menos. Como? Implementando uma série de ferramentas que podem potenciar a produtividade, com menos horas laborais durante a semana.

Zoom IQ, o assistente inteligente : o Zoom introduziu o Zoom IQ, um assistente inteligente alimentado por IA generativa. Pode resumir reuniões, destacar pontos importantes e até sugerir pontos de ação. Além disso, o Zoom IQ pode ajudar a organizar ideias, criar agendas de reuniões e muito mais, tudo com prompts naturais e simples.

: o Zoom introduziu o Zoom IQ, um assistente inteligente alimentado por IA generativa. Pode resumir reuniões, destacar pontos importantes e até sugerir pontos de ação. Além disso, o Zoom IQ pode ajudar a organizar ideias, criar agendas de reuniões e muito mais, tudo com prompts naturais e simples. Salas de trabalho em grupo (Breakout Rooms) : as salas de trabalho em grupo do Zoom permitem que os anfitriões dividam os participantes em subgrupos para discussões mais focadas. Este recurso não só promove a colaboração eficaz, mas também ajuda a reduzir o tempo necessário para as reuniões.

: as salas de trabalho em grupo do Zoom permitem que os anfitriões dividam os participantes em subgrupos para discussões mais focadas. Este recurso não só promove a colaboração eficaz, mas também ajuda a reduzir o tempo necessário para as reuniões. Quadros brancos (Whiteboards) : a funcionalidade de quadros brancos do Zoom oferece uma superfície infinita para desenhar, adicionar texto, upload de imagens e muito mais. Desta forma, as equipas podem compartilhar ideias de forma visual, algo particularmente útil para sessões de brainstorming e planeamento de projetos.

: a funcionalidade de quadros brancos do Zoom oferece uma superfície infinita para desenhar, adicionar texto, upload de imagens e muito mais. Desta forma, as equipas podem compartilhar ideias de forma visual, algo particularmente útil para sessões de brainstorming e planeamento de projetos. Integrações e aplicativos: a plataforma do Zoom é “user friendly” com outros aplicativos e sistemas, o que ajuda a reduzir a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas durante o dia. Estamos a falar de aplicativos de colaboração como o Slack ou conectores para o Salesforce.

Fadiga do Zoom

Apesar dos muitos benefícios do trabalho híbrido, a fadiga do Zoom continua a ser um desafio significativo. Caracterizada por sinais de exaustão e ansiedade associadas a chamadas de vídeo frequentes, é um dos maiores desafios relacionados com o trabalho remoto.

Para mitigar este problema, as empresas estão a experimentar novas abordagens. Por exemplo, a TechSmith cancelou todas as reuniões por um mês e optou por comunicação assíncrona, o que resultou num aumento de produtividade 15% maior. Além disso, a empresa adotou "reuniões invertidas", onde a informação era gravada e compartilhada com os funcionários, que tinham então a hipótese de fornecer feedback individualmente.

A verdade é que a saúde mental é um aspeto crucial em ambiente de trabalho virtual. A constante exposição a reuniões online pode ser física e mentalmente desgastante. E as empresas devem estar alerta. Como? A encorajar os funcionários a manter um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida pessoal, respeitando as suas disponibilidades para reuniões e outros assuntos laborais.