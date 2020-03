YouTube também reduzirá a qualidade dos seus vídeos na Europa durante a quarentena

A quarentena obrigada pela doença COVID-19 está a mostrar um lado diferente do mundo da tecnologia. As limitações já se fazem sentir em vários serviços. Segundo foi dado a conhecer, a Netflix foi a primeira plataforma a reduzir a qualidade da reprodução do seu conteúdo na Europa. Esta decisão tem como objetivo reduzir o consumo de dados, consumidos nos vídeos, e aliviar a sobrecarga nos servidores dos fornecedores de Internet.

Agora, é a vez do YouTube também diminuir a qualidade dos seus vídeos no velho continente durante a quarentena.

YouTube perde qualidade, mas favorece a Internet

Conforme confirmado pela Reuters, o YouTube é a segunda plataforma de vídeo a determinar uma redução da qualidade da transmissão de conteúdos. Esta medida tem como objetivo aliviar as ligações à Internet durante o período em que um grande número de pessoas está a trabalhar em casa.

Na verdade, estas medidas são importantes e estão já a levar os operadores a otimizar o tráfego. Além disso, na quarta-feira passada, a Comissão Europeia tinha pedido à Netflix e outras plataformas de ‘streaming’ para adaptarem os serviços ao aumento da procura em altura de isolamento social pelo surto de Covid-19, pedindo ainda às operadoras para evitar congestionamento da internet.

Para se adaptar a este pedido, o Netflix decidiu reduzir a taxa de bits da transmissão de vídeo na Europa. Contudo, o YouTube optou por reduzir temporariamente a qualidade dos vídeos à sua resolução padrão.

Quarentena obriga a aliviar o tráfego essencialmente de lazer

Conforme foi referido, a União Europeia convidou os principais fornecedores de conteúdo de streaming a tomar medidas, evitando sobrecarregar os servidores. Como tal, muito do trabalho agora feito a partir de casa poderá beneficiar milhares de pessoas, forçadas a ficar a casa por causa do surto. Estas estavam já a pressionar os IPS dadas as dificuldades nas ligações.

Assim, a partir de agora, o YouTube irá mostrar a resolução SD como a configuração predefinida. No entanto, os utilizadores terão a possibilidade de aumentar a resolução dos vídeos para melhorar a sua qualidade. Mas, tenham em atenção que isso irá consumir mais largura de banda.

Em termos comparativos, esta é uma medida menos drástica do que aquela tomada pela Netflix, já que esta última impede que os utilizadores usem a taxa de bits máxima suportada pelo serviço.

Resultados que serão muito importantes no imediato

Seguramente que a decisão tomada pela Google ajudará bastante a aliviar a sobrecarga de dados consumidos pelos vídeos. No fundo, estamos a falar do serviço de streaming de vídeo mais usado no planeta e de uma das plataformas com o maior número de utilizadores no mundo.

Portanto, se não estiver logo a ver os seus vídeos favoritos na melhor qualidade, não estranhe, não é do seu computador ou dispositivo móvel. Esta é mais uma “consequência” da pandemia do novo Coronavírus, a COVID-19.

