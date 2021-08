Xiaomi Redmi 10 chega com câmara de 50 MP e ecrã FullHD+ de 90Hz

A Xiaomi acabou de apresentar um novo smartphone. Desta vez pertence à marca Redmi do seu ecossistema e falamos do já aguardado Redmi 10. Este smartphone de entrada de gama vem surpreender o mercado em muitos pontos, nomeadamente na câmara principal, capacidade de bateria e ecrã.

Venha conhecer todos os pormenores do novo Xiaomi Redmi 10.

Xiaomi Redmi 10 chega para arrebatar a concorrência

Os smartphones da linha Redmi são associados aos equipamentos de entrada de gama, com preços que rondam os 150 € ou menos. O Xiaomi Redmi 10 acabou de ser lançado e apresenta-se desde logo com um ecrã de 6,5" com resolução FullHD+. Mais que isso, já oferece uma taxa de atualização de 90Hz (adaptativa), o que nesta gama ainda é raro de encontrar.

Este ecrã tem uma perfuração criada pela câmara e tem proteção Gorilla Glass 3.

O processador de o equipa é o MediaTek Helio G88, a GPU é uma Arm Mali-G52 e está disponível em três versões: 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB e 6 GB + 128 GB. O armazenamento pode ser aumentado através de cartão microSD até 512 GB.

A bateria é outro dos fatores positivos deste smartphone com uma capacidade de 5000 mAh. Permite carregamento com fios a 18W e, além disso, ainda oferece carregamento sem fios a 9W.

Apesar de ter ligação USB Tipo-C e dois altifalantes, este Xiaomi Redmi 10 ainda tem ligação para jack de áudio de 3,5mm. Traz Bluetooth 5.2, rádio FM e Wi-Fi dual-band.

Na traseira existe um módulo de três câmaras fotográficas, sendo a principal (grande angular) de 50 MP com abertura f/1.8. As outras duas câmaras são de 2 MP com abertura f/2.4, sendo uma macro e outra de profundidade. A câmara frontal é de 8 MP e ambas gravam no máximo a 1080p.

O Xiaomi Redmi 10 vem equipado com Android 11 e MIUI 12.5, tem sensor de impressões digitais na lateral e todos os outros sensores habituais num smartphone.

Está disponível nas cores seixo branco, cinza carbono e azul mar. Não há ainda indicação do preço para o mercado ocidental, mas deverá começar pelos 150 € até aos 200 € e começará a ser comercializado nalguns mercados já a 20 de agosto.