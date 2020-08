Xiaomi enfrenta processo de infração de patentes na Alemanha

As empresas tecnológicas vivem das tecnologias que equipam os produtos colocados no mercado. Marcas como a Xiaomi, quando se expandem para fora da China, têm enfrentado vários processos por infração de determinadas tecnologias patenteadas e não autorizadas. Embora este número de litígios esteja a diminuir relativamente a todas as empresas tecnológicas, mais cedo ou mais tarde surgem problemas legais.

A Xiaomi desde que se lançou no mercado global, tem sido confrontada com vários casos de má utilização das patentes.

Xiaomi em tribunal por uso de tecnologia sem autorização

A Xiami, em tempos apelidada de Apple da Ásia, está a braços com um processo judicial. Tanto a empresa asiática como a Vestel Germany, um fabricante alemão de eletrónica de consumo, estão a ser processados pela HEVC Advanced Licensors no Tribunal Regional de Düsseldorf.

Conforme foi dado a saber, a ação judicial contra a Xiaomi baseia-se na utilização do codec HEVC/H.265 nos seus smartphones sem pagar uma taxa de licença.

Este codec, que é utilizado para reprodução de vídeo, permite comprimir o vídeo ao dobro da taxa de dados e metade da taxa de bits para manter a mesma qualidade de vídeo. Além disso, esta tecnologia também é usada para reduzir para metade o espaço ocupado face com o seu predecessor H.264.

Com ecrãs de melhor resolução e câmaras de gravação de 4K, este codec permite a reprodução de vídeo de alta qualidade nos nossos dispositivos multimédia.

Assim, o processo está em curso, mas a Xiaomi ainda não fez qualquer declaração oficial sobre o assunto. Este é mais um problema que a Xiaomi terá de resolver, a juntar a vários outros que a marca tem enfrentado.

Leia também: