WhiteHat: Empresa de cibersegurança cresce pelo quarto ano consecutivo

A WhiteHat, empresa portuguesa especializada em soluções na área da cibersegurança, anunciou hoje que voltou a crescer, pelo quarto ano consecutivo, solidificando assim a sua posição no mercado.

A WhiteHat registou um aumento na sua faturação de 14% face ao ano de 2018, crescimento este que permitiu que a empresa tenha encerrado o ano de 2019 com um volume de negócios acima de 1,5 milhões de euros, valor que supera os objetivos traçados para o ano de 2019.

WhiteHat com crescimento consistente…

O crescimento da WhiteHat foi estimulado por um conjunto de estratégias e iniciativas que tiveram como objetivo consciencializar todos os players do sector – parceiros de revenda e clientes – para a crescente importância da segurança nas tecnologias de informação; e foi igualmente impulsionado pelo aumento das vendas de soluções ESET (líder global no capítulo da Cibersegurança), nos sectores doméstico e empresarial, bem como a inclusão de novas parcerias e soluções no portefólio da WhiteHat.

No que respeita às soluções que mais procura tiveram no ano de 2019, a empresa destaca as soluções que respondem aos requisitos de conformidade com o RGPD (como é o caso do Untangle NG Firewall, ESET Secure Authentication e do ESET Endpoint Encryption), bem como as soluções que reforçam a segurança contra ransomware, de que são exemplo o ESET Endpoint Protection Advanced, o ESET Dynamic Threat Defense e o ESET Enterprise Inspector.

Untangle, Macrium e Infrascale são soluções com muita procura…

No mercado português, verificou-se igualmente uma preocupação e procura crescente na área de segurança de perímetro (como, por exemplo, firewalls e ligações VPN) bem como backup e disaster recovery, às quais a WhiteHat respondeu com as soluções dos seus parceiros Untangle (NG Firewall), Macrium (Macrium Reflect) e Infrascale (Cloud Backup).

De acordo com Nuno Mendes, CEO da Whitehat

este crescimento ao longo dos anos reforça a posição da WhiteHat no setor das tecnologias de informação, com especial enfoque na vertente da cibersegurança empresarial. É também o resultado do fortalecimento das relações com os nossos fabricantes e parceiros e de uma procura constante por soluções eficientes na prevenção de ciberameaças. Queremos superar todos os objetivos que temos traçados para o decorrer deste ano, inclusive, estamos num processo de mudança de instalações face ao nosso plano de crescimento a nível de recursos humanos, processo de mudança que decorrerá nos próximos meses

O ano de 2019 ficou também marcado pelos diversos webinars e eventos que a empresa elaborou com o objetivo de fortalecer o canal de parceiros, com especial foco para o ESET RoadShow que decorreu em Coimbra, Porto, Lisboa e Albufeira.

Para 2020, a WhiteHat pretende superar novamente o seu volume de faturação e taxa de crescimento, dar continuidade ao crescimento da sua equipa e efetuar novas parcerias estratégicas, aumentado o seu portefólio de soluções e áreas de competência.

Em março, a empresa irá realizar o ESET Partner Meeting 2020, um evento exclusivo para parceiros que servirá para apresentar as principais novidades sobre soluções ESET, as previsões para o ano de 2020 e para efetuar a entrega de prémios para os parceiros que mais se distinguiram na venda de soluções.

WhiteHat