Web Summit já gerou 2,5 mil milhões de euros para a economia portuguesa

A Web Summit já terá gerado cerca de 2,5 mil milhões de euros para a economia portuguesa ao longo dos últimos dez anos. A conclusão é de um relatório elaborado pela consultora EY, que avaliou o impacto económico do evento tecnológico realizado anualmente em Lisboa.

De acordo com o estudo, o impacto económico total ascende a 2.492 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 250 milhões de euros por ano. A análise considera não apenas os gastos dos participantes, mas também os efeitos sobre o investimento estrangeiro, a criação de emprego e o desenvolvimento do ecossistema nacional de startups.

A EY estima ainda que, mesmo considerando os custos associados à organização do evento, Portugal beneficia em mais de 230 milhões de euros por ano com a presença da Web Summit.

Web Summit gera milhões em receitas e impostos

A realização da Web Summit tem um impacto direto em vários setores da economia, incluindo hotelaria, restauração, transportes e comércio.

O relatório indica que os gastos dos participantes totalizaram cerca de 730 milhões de euros durante a última década. Em média, os visitantes gastaram aproximadamente 73 milhões de euros por ano, valor que atingiu um máximo de 118 milhões de euros em 2025.

A organização do evento contribui igualmente para a criação de emprego. Segundo a EY, a Web Summit apoiou mais de 3.000 postos de trabalho, tendo os salários associados à organização e realização do evento representado cerca de 76 milhões de euros para a economia portuguesa.

Outro dos impactos identificados prende-se com a receita fiscal.

Em 2025, os impostos associados à presença da Web Summit em Lisboa atingiram aproximadamente 50,7 milhões de euros. Este valor inclui 46 milhões de euros provenientes da atividade relacionada com o evento e mais 4,7 milhões de euros associados à crescente presença da empresa na capital portuguesa.

Startups portuguesas cresceram mais de 130%

O impacto da Web Summit vai muito além dos dias em que o evento decorre em Lisboa.

Segundo o relatório da EY, o número de startups em Portugal aumentou 132% entre 2016 e 2025, passando de 2.193 para 5.091 empresas.

No final de 2025, o ecossistema nacional de startups empregava o equivalente a 28 mil trabalhadores a tempo inteiro.

Também o volume de negócios e as exportações registaram um crescimento expressivo:

Volume de negócios: passou de 1,23 mil milhões para 2,85 mil milhões de euros.

passou de 1,23 mil milhões para 2,85 mil milhões de euros. Exportações: aumentaram de 673 milhões para 1,57 mil milhões de euros.

aumentaram de 673 milhões para 1,57 mil milhões de euros. Salários médios mensais: cresceram de 1.200 para 2.200 euros.

A EY considera que a participação na Web Summit pode representar uma oportunidade relevante para as startups portuguesas, permitindo-lhes estabelecer contactos com investidores internacionais, potenciais clientes e parceiros estratégicos.

O estudo aponta ainda para um impacto positivo e duradouro nas receitas e na criação de emprego das empresas que participaram como expositoras.

Web Summit também reforça a imagem internacional de Portugal

A presença da Web Summit em Lisboa contribuiu igualmente para aumentar a visibilidade internacional de Portugal.

O relatório estima que, entre 2016 e 2026, o evento tenha gerado cerca de 114 mil referências nos meios de comunicação internacionais, com um valor equivalente em publicidade estimado em 3 mil milhões de dólares.

O interesse internacional por Portugal também terá aumentado, com destaque para os Estados Unidos e Canadá.

A perceção dos portugueses relativamente ao evento é igualmente positiva. Segundo o estudo:

93% consideram que a Web Summit reforça o reconhecimento internacional de Lisboa.

consideram que a Web Summit reforça o reconhecimento internacional de Lisboa. 89% afirmam que melhora a imagem e a atratividade da cidade.

afirmam que melhora a imagem e a atratividade da cidade. 84% acreditam que contribui para a reputação da capital.

acreditam que contribui para a reputação da capital. 81% apoiam a realização do evento em Lisboa.

Web Summit ajudou startups portuguesas a conquistar investidores

O relatório da EY apresenta vários exemplos de empresas portuguesas que beneficiaram da participação na Web Summit.

A Defined.ai, fundada pela empresária portuguesa Daniela Braga, encontrou na edição de 2017 um dos investidores que viria a liderar a sua ronda de financiamento Série A, concretizada em 2018.

Já a startup Granter venceu a competição PITCH da Web Summit em 2025. A distinção terá contribuído para aumentar a sua visibilidade e gerar mais de 1.200 contactos comerciais qualificados num único mês. Um ano depois, a empresa anunciou uma nova ronda de financiamento de 1,6 milhões de euros.

Também a DIG-IN, empresa portuguesa de tecnologia para restauração, conseguiu gerar oportunidades comerciais através do evento. A startup realizou mais de 50 reuniões, incluindo 22 com potenciais clientes, que resultaram num pipeline comercial de 2,3 milhões de euros.

Outro exemplo é a Sensei, startup portuguesa especializada em tecnologia para lojas autónomas. A empresa conheceu a Seaya Ventures durante a Web Summit em 2016, tendo esse contacto contribuído para uma ronda de financiamento inicial.