Washington oferece AirPods para encorajar adolescentes a tomar a vacina COVID-19

A vacina é importante para o mundo retomar a normalidade, pois trava a doença COVID-19. Contudo, um pouco por todo o mundo, há pessoas que se recusam a tomar, colocando em causa o combate ao vírus SARS-CoV-2. Nos EUA há cidades que estão a dar incentivos para as pessoas tomarem a vacina. Um desses casos é a cidade de Washington, DC.

A presidente da câmara Muriel Bowser anunciou que serão oferecidos AirPods e iPads para encorajar os adolescentes a tomar a vacina conta a COVID-19.

Uma vacina em troca de AirPods ou iPads...

Com o aparecimento das vacinas, o mundo começou a combater a propagação da doença e os casos de doentes com casos graves de COVID-19 diminuíram radicalmente. Contudo, apesar da maioria das pessoas estarem a aceitar a vacina, há ainda alguns que se recusam.

Para vacinar o máximo de pessoas possíveis, alguns países estão a oferecer os mais variados incentivos para convencer as pessoas a serem vacinadas.

Já houve quem oferecesse dinheiro, cerveja, charros, armas e cartões de desconto nos mais variados serviços. Os EUA são, sem sombra de dúvidas, quem mais promove a vacina e dá muito dinheiro para incentivar os seus cidadãos a protegerem-se.

Washington DC quer aumentar a percentagem de pessoas vacinadas

A mais recente moda foi anunciada pela governadora do estado de Washington DC que vai oferecer os auscultadores da Apple, os AirPods.

Assim, para aumentar a vacinação COVID-19 entre os jovens, a Presidente da Câmara anunciou que a cidade distribuirá AirPods, cartões-presente ou uma bolsa de estudos de 25.000 dólares para aqueles que receberem a sua primeira inoculação.

Segundo o que foi dado a saber, as pessoas com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos de idade que forem vacinadas em Brookland MS, Sousa MS, ou Johnson MS receberão um AirPods com a sua primeira vacina e uma oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo de 25.000 dólares, iPad, entre outros prémios.

Num post no Twitter, a Presidente da Câmara Bowser explica que "têm 3 locais disponíveis para a vacinação. Depois, os jovens vacinados poderão escolher entre AirPods ou um cartão de oferta.

Para estudantes:

Esta deve ser a sua primeira foto COVID-19;

Deve ter consigo um dos pais ou um tutor legal;

Tem de trazer a sua identificação escolar, DC One Card, Kids Ride Free card, boletim de notas, ou o comprovativo de matrícula.

Para os pais:

Um pai/mãe/responsável pelo aluno recebe um cartão de oferta por criança que recebe a sua primeira vacina COVID-19 no site Youth Vaccine Giveaway.

A doença não desaparece pelas pessoas que se recusam a tomar

De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, cerca de 70% dos residentes do Distrito foram totalmente vacinados, embora em DC se esteja a observar uma tendência ascendente no número de novos casos de COVID-19.

O Distrito de Colúmbia não é o único local a dar prémios em dinheiro e outros presentes para aqueles que são vacinados, como também acontece em estados como Maryland, Michigan, e Ohio.

Durante estas últimas semanas, algumas cidades dos EUA começaram a voltar à obrigatoriedade do use de máscaras de interior. A Apple, por exemplo, reintroduziu os requisitos de máscara na maioria das lojas de retalho nos EUA.