Warren Buffett deixa a liderança da Berkshire Hathaway: eis 6 conselhos de finanças pessoais!

Aos 96 anos, Warren Buffett vai abandonar a presidência do conselho de administração da Berkshire Hathaway, encerrando uma liderança que começou em 1965. Eis algumas das lições mais importantes (ainda que simples) sobre finanças pessoais que o multimilionário foi deixando.

A decisão foi anunciada esta sexta-feira e produz efeitos imediatos. Howard G. Buffett, filho de Warren Buffett e membro do conselho de administração desde 1993, assume a presidência do conselho, enquanto Greg Abel continua como diretor-executivo, cargo que ocupa desde 1 de janeiro deste ano.

A transição segue o plano de sucessão que a Berkshire Hathaway vinha a preparar há vários anos. Warren Buffett continuará como membro do conselho de administração e, segundo a empresa, continuará a disponibilizar a sua perspetiva.

Ao longo das décadas, Buffett foi deixando inúmeros conselhos sobre dinheiro, poupança e investimento. Muitos foram dirigidos a pessoas sem conhecimentos avançados dos mercados e abordam questões tão básicas como a importância de poupar, controlar a dívida ou investir no próprio conhecimento.

6 conselhos deixados pela referência mundial dos investimentos

Aprender sobre dinheiro desde cedo

Buffett defende que a educação financeira deve começar cedo. Em 2014, quando questionado sobre a importância de ensinar literacia financeira nas escolas, respondeu que quanto mais cedo melhor, sublinhando a importância de criar bons hábitos financeiros desde a infância.

Na mesma intervenção, Buffett explicou que os maus hábitos financeiros podem criar problemas difíceis de corrigir mais tarde. Também destacou o papel dos pais e da aprendizagem desde os primeiros anos, defendendo que as crianças devem ter contacto com conceitos financeiros básicos.

Começar a poupar cedo

O tempo é outro elemento central na abordagem de Buffett. Em 1998, explicou que os anos de juventude são uma altura particularmente favorável para poupar, uma vez que o dinheiro guardado nessa fase pode beneficiar durante mais tempo do crescimento acumulado.

Ele próprio terá conseguido poupar grande parte do dinheiro que ganhou na adolescência, e começar cedo ajuda a criar um hábito que pode acompanhar uma pessoa durante toda a vida.

Investir em si próprio

Para Buffett, um dos investimentos mais importantes pode não estar na bolsa. Numa intervenção em 2008, afirmou que o investimento mais importante que uma pessoa pode fazer é em si própria, especialmente através do desenvolvimento das suas capacidades.

Exemplificando, Buffett disse que cada pessoa tem apenas um corpo e uma mente para toda a vida e deve cuidar deles desde cedo. Para o investidor, desenvolver o próprio potencial pode ter um retorno muito superior ao de muitos investimentos financeiros.

Gastar menos do que se ganha

Outro conselho recorrente de Buffett é manter as despesas abaixo dos rendimentos. Em 2023, afirmou que se deve gastar um pouco menos do que se ganha, alertando para o risco de entrar numa espiral de dívida quando acontece o contrário.

O objetivo é deixar uma margem entre aquilo que se ganha e aquilo que se gasta, permitindo poupar e construir património ao longo do tempo.

Não é preciso ser especialista para investir

Uma das mensagens mais conhecidas de Buffett é dirigida a quem não acompanha os mercados de forma profissional.

Na sua carta aos acionistas de 2016, escreveu que tanto investidores grandes como pequenos deveriam considerar fundos de índice (em inglês, ETF) de baixo custo, defendendo que a maioria dos gestores que tenta superar o mercado não consegue fazê-lo depois de contabilizados os custos.

Evitar dívidas caras

Em 2023, Buffett explicou que gastar mais do que se ganha conduz à dívida e deu como exemplo o custo dos cartões de crédito, referindo taxas de 12% ou 14% como um obstáculo difícil de justificar para quem procura simultaneamente obter rendibilidade através dos investimentos.

Ou seja, antes de procurar investimentos com determinada rendibilidade, é importante perceber quanto está a custar uma dívida existente.

Um legado que fica

A saída de Warren Buffett marca o fim de uma era na Berkshire Hathaway, mas não apaga uma filosofia financeira construída ao longo de décadas.

Num mundo financeiro cada vez mais dominado pela rapidez, pela informação constante e pela procura de resultados imediatos, a mensagem de Buffett reforça a valorização da disciplina e do tempo.

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