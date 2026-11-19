Nove máquinas do sistema de depósito e reembolso Volta passam a permitir o crédito imediato na conta através da app MB WAY, com previsão de chegar a cerca de 50 equipamentos até ao final de 2027.

A partir desta quinta-feira, o dinheiro das embalagens devolvidas nas máquinas Volta pode ser creditado diretamente na conta bancária dos clientes em nove equipamentos espalhados pelo país, segundo um comunicado conjunto da entidade gestora do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) e da SIBS, responsável pela gestão das redes multibanco. Até agora, o Mercadona era o único supermercado com máquinas Volta capazes de devolver o valor desta forma, uma vez que nos restantes estabelecimentos o reembolso é feito no próprio local.

Onde está disponível e como funciona

As máquinas que passam a oferecer esta funcionalidade encontram-se nos seguintes locais:

Albufeira , Portimão e Lagoa , no distrito de Faro;

, e , no distrito de Faro; Almada , no distrito de Setúbal;

, no distrito de Setúbal; Barcelos e Vila Nova de Famalicão , no distrito de Braga;

e , no distrito de Braga; Cascais, no distrito de Lisboa.

A novidade estende-se ainda às regiões autónomas, com um equipamento Volta no Funchal, na Madeira, e outro em Ponta Delgada, nos Açores.

Conforme explicado, para receber o valor, o cliente deve abrir a aplicação MB WAY, selecionar a opção “Pedir Dinheiro” e, em seguida, escolher “Receber do Comerciante”. A máquina lê o QR Code apresentado no telemóvel e o montante correspondente às embalagens devolvidas é creditado de imediato na conta bancária, num processo que, segundo as entidades envolvidas, demora alguns segundos.

O sistema Volta em números

Desde 10 de abril, as embalagens de bebidas inferiores a três litros, sejam de plástico, metal ou alumínio, têm um custo adicional de 10 cêntimos, que pode ser reembolsado nas máquinas espalhadas pelo país.

Em vigor há cerca de sete meses, o sistema já ultrapassou as 600 milhões de embalagens devolvidas, através de uma rede de recolha que integra mais de 3000 equipamentos.