PplWare Mobile

Volta chegou agora a Portugal. Saiba que países europeus usam o sistema há décadas

· Notícias 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. LS says:
    25 de Agosto de 2026 às 08:20

    Não volta.
    Fica na prateleira!

    Politicas a tentar resolver problemas de reciclagem ao impor taxas, EU in a nutshell.
    Espero os lucros das empresas que vendem produtos dessas categorias baixarem os lucros e apontar o dedo a esta medida ou fazerem embalagens com custo equivalente sem Volta (props Penacova).

    Responder
    • Rui says:
      25 de Agosto de 2026 às 09:09

      Não existe taxa nenhuma é um pagamento com devolução portanto qual é a taxa? Taxas pagou o governo com todo este sistema ou achas quefoi tudo de graça?
      Tal como está na noticia esta medida existe há decadas noutros paises com taxas de eficacia acima dos 90% portanto se em Portugal não funcionar diz muito mais sobre as pessoas deste pais do que sobre o governo mas pronto já sabemos há varios anos que não estamos na cauda da europa só a nivel geografico mas sim também ao nivel de inteligencia

      Responder
  2. PorAquiTudoBem says:
    25 de Agosto de 2026 às 08:53

    E quais são os próximos países a adoptar um sistema SDR na Europa?

    Responder
  3. Gonçalo says:
    25 de Agosto de 2026 às 09:21

    Vamos só aguardar para o verstappen vir repetir exatamente o que está na noticia

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a renovação das notas de euro?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Chinese robot beats Usain Bolt's 100m world record

Tape to Share: Google simplifica partilha de ficheiros no Android

Spotatui: Spotify no PC sem gastar RAM