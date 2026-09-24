Volta: 12 coisas que talvez não saiba sobre o sistema português

O sistema Volta já recolheu milhões de garrafas e latas desde abril, mas o seu funcionamento continua a gerar dúvidas e, principalmente, ceticismo. Por detrás do depósito e da devolução há um sistema que começou a ser preparado há vários anos e que envolve regras mais específicas do que aparenta. Eis 12 curiosidades sobre o sistema português!

#1 – O sistema vinha a ser preparado há vários anos

Apesar de o Volta só ter chegado às prateleiras e às caixas de supermercado em abril de 2026, o processo que o tornou possível arrancou antes disso.

A SDR Portugal, entidade responsável pela gestão do Sistema de Depósito e Reembolso, resultou de uma carta de compromisso assinada por embaladores em 2019 e foi formalmente constituída como associação sem fins lucrativos a 1 de setembro de 2021.

Ao longo desses anos, a associação dedicou-se a desenhar o modelo de funcionamento, a negociar com retalhistas e produtores, e a montar a infraestrutura de recolha necessária para que o sistema pudesse arrancar em todo o território nacional, incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

#2 – Os 10 cêntimos não são um aumento do preço da bebida

Quando uma garrafa que custava um euro passa a custar 1,10 €, é fácil interpretar a diferença como um aumento de preço. Contudo, trata-se de um valor de depósito, fixado em 10 cêntimos pelo Despacho n.º 432/2026, que é cobrado no momento da compra e devolvido integralmente quando a embalagem vazia é entregue num ponto de recolha autorizado.

Este valor está isento de IVA e é transmitido ao longo de toda a cadeia de distribuição, desde o produtor até ao consumidor final, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 152-D/2017.

Ou seja, o dinheiro não representa uma receita adicional para o retalhista, mas sim uma caução que circula até ser reclamada por quem devolve a embalagem.

#3 – O dinheiro não reclamado não desaparece

Quando uma embalagem abrangida pelo Volta não chega a ser devolvida, os 10 cêntimos correspondentes não ficam perdidos, sendo reinvestidos na atividade das entidades gestoras, nomeadamente em inovação tecnológica e na melhoria da infraestrutura de recolha.

Além disso, caso o desempenho de recolha fique significativamente abaixo das metas definidas nas licenças do sistema, uma parte destes valores pode reverter para o Fundo Ambiental e para o Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, em vez de permanecer exclusivamente dentro do Volta.

#4 – Nem todas as garrafas e latas estão abrangidas

O sistema aplica-se apenas a embalagens primárias não reutilizáveis, feitas de plástico, metais ferrosos ou alumínio, com capacidade até três litros, desde que exibam o símbolo Volta.

O vidro fica de fora e continua a ser encaminhado para o ecoponto verde, tal como acontecia antes. Também não entram no sistema embalagens que contenham derivados lácteos, uma exclusão que se soma ao facto de, durante esta fase de transição, coexistirem no mercado produtos com e sem o símbolo Volta.

Especialmente nesta fase, é essencial verificar a presença do logótipo antes de assumir que uma embalagem tem depósito associado.

#5 – A rede de recolha vai muito além das máquinas do supermercado

A imagem mais comum associada ao Volta é a de uma máquina automática à entrada de um hipermercado. No entanto, essa é apenas uma parte da rede. Existem também Pontos Volta manuais, geridos por funcionários em estabelecimentos de menor dimensão, e Quiosques Volta, pensados para zonas de maior circulação.

Segundo dados mais recentes da SDR Portugal, a rede ultrapassa já os 3000 Pontos Volta e os 50 Quiosques distribuídos por 38 municípios, um número que tem vindo a crescer desde o arranque do sistema em abril.

Esta distribuição procura garantir que a devolução de embalagens não fica exclusivamente dependente das grandes superfícies comerciais.

#6 – Pode devolver até 120 embalagens por minuto

Os Quiosques Volta foram concebidos para quem precisa de devolver grandes quantidades de garrafas e latas de uma só vez, em vez de depender das máquinas mais pequenas instaladas junto às entradas dos supermercados.

De acordo com a SDR Portugal, os equipamentos automatizados conseguem identificar e registar cerca de 120 embalagens por minuto, uma capacidade que os torna particularmente úteis para associações, escolas ou eventos que recolham grandes volumes de embalagens antes de as entregarem no sistema.

#7 – Há pontos de recolha sem qualquer máquina

Nem todos os Pontos Volta funcionam através de equipamento automático. Em estabelecimentos de menor dimensão, como minimercados ou lojas de proximidade, a devolução é feita através de um Ponto Volta manual, em que é um funcionário quem recebe a embalagem, confirma se cumpre os critérios exigidos e processa o reembolso.

Esta opção permite alargar a rede de recolha a locais onde a instalação de uma máquina automática não seria prática nem rentável, contribuindo para que a cobertura do sistema chegue a zonas mais afastadas dos grandes centros urbanos.

#8 – O destino das embalagens é diferente da reciclagem tradicional

Uma das diferenças mais relevantes do Volta em relação ao sistema de reciclagem convencional está no percurso que a embalagem faz depois de devolvida. Em vez de seguir diretamente para um ecoponto genérico, as garrafas e latas recolhidas são encaminhadas para Centros de Contagem e Triagem, onde são separadas por material antes de avançarem para os recicladores.

O objetivo desta separação mais rigorosa é obter matéria-prima de maior qualidade, permitindo que uma garrafa volte efetivamente a ser uma garrafa e que uma lata volte a ser uma lata, em vez de o material ser degradado ao longo do processo de reciclagem, como acontece com mais frequência no circuito tradicional dos ecopontos.

#9 – A devolução não tem de ser feita onde a bebida foi comprada

Ao contrário do que seria expectável, não é necessário guardar uma garrafa vazia até voltar ao supermercado onde foi comprada. Qualquer Ponto Volta ou Quiosque Volta aceita embalagens abrangidas pelo sistema, independentemente do local de compra.

A exceção aplica-se à restauração: cafés, restaurantes e bares só são obrigados a aceitar embalagens que eles próprios tenham vendido. Nestes estabelecimentos:

Se o pagamento for feito apenas no final da refeição , o depósito não costuma ser cobrado, uma vez que a embalagem permanece no local e é o próprio estabelecimento a garantir a sua devolução;

, o depósito não costuma ser cobrado, uma vez que a embalagem permanece no local e é o próprio estabelecimento a garantir a sua devolução; Se o pagamento for antecipado, como acontece em máquinas automáticas, o depósito é cobrado e a responsabilidade pela devolução passa para o cliente.

#10 – O código de barras pesa tanto como o símbolo Volta

Para que a devolução seja validada, o sistema precisa de detetar o símbolo Volta e de conseguir ler o código de barras da embalagem, o que exige que esta chegue vazia, intacta, com a tampa colocada e sem deformações que impeçam a leitura.

Curiosamente, são as próprias máquinas que, depois de validarem a embalagem, podem esmagá-la para impedir devoluções fraudulentas repetidas. Nessa fase, contudo, o reembolso já foi processado.

#11 – O vale emitido pela máquina tem um ano de validade

Quem devolve embalagens numa máquina Volta e opta por receber o reembolso sob a forma de vale não precisa de o gastar de imediato. Este voucher, emitido diretamente pelo equipamento, mantém-se válido durante um ano a partir da data de emissão.

Esta validade alargada permite acumular valores resultantes de várias devoluções ao longo do tempo.

#12 – Não é obrigatório gastar o valor na loja onde se devolveram as embalagens

Devolver embalagens num supermercado não obriga a gastar o valor reembolsado nesse mesmo estabelecimento. Consoante as modalidades disponibilizadas pelo retalhista, o consumidor pode optar por receber o valor:

Em dinheiro;

Sob a forma de vale de desconto;

Creditado num cartão de fidelização;

Ou até doá-lo a uma instituição de cariz social.

Importa referir que, por determinação legal, a devolução em numerário tem de estar sempre disponível nalguma modalidade, ainda que nem todos os equipamentos ofereçam a totalidade das opções. Por exemplo, algumas máquinas não permitem transferência direta para cartão bancário, ficando essa escolha ao critério de cada retalhista.

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