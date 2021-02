Vodafone: Sistema de posicionamento tem 10 cm de margem de erro

Quando se fala em sistemas de posicionamento normalmente referimo-nos ao GPS. No entanto, existem outros como é o caso do Galileo ou o GLONASS. Todos eles funcionam bem, mas não são propriamente precisos para muitos cenários e necessidades.

Recentemente, a Vodafone testou um sistema de posicionamento que tem no máximo 10 cm de margem de erro.

Tecnologia da Vodafone ideal para localização de drones e cargas…

Num teste realizado recentemente, a Vodafone fez o tracking, com sucesso, a um veículo. Até aqui tudo normal, no entanto, a grande novidade é que a margem de erro foi inferior a 10 cm. O tracking foi realizado por uma plataforma IoT que tem mais de 110 milhões de ligações em todo o mundo – e o sistema de navegação por satélite aprimorado da Sapcorda.

Esta é uma evolução significativa face aos sistemas tradicionais (apesar do sistema de posicionamento chinês BeiDou também garantir uma pequena margem de erro) que têm uma margem de erro a rondar os 300cm. Assim, a operadora promete localizar veículos, drones e cargas com uma enorme precisão.

A Vodafone acredita que as grandes empresas irão beneficiar muito com essa tecnologia de localização aprimorada. A empresa refere que esta pode ser usada para alinhar com precisão um comboio sem maquinista ou fazer o tracking de veículos autónomos usados na agricultura, aviação e logística de frotas.

A plataforma IoT da Vodafone, juntamente com a abrangente rede Sapcorda de recetores Global Navigation System Service (GNSS), corrige, por exemplo, imprecisões causadas pela curvatura da terra, pela atmosfera e diferenças de relógio os e satélites de posicionamento global.

A Vodafone tem atualmente a capacidade de equipar qualquer veículo com um IoT SIM integrado e fornecer dados de posicionamento de alta velocidade usando as suas redes com velocidades na ordem do gigabit.