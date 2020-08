Vodafone Portugal transferiu 3.400 antenas para a casa-mãe

Face à pandemia que se vive provocada pela COVID-19, as estratégias de negócio/receitas são muitas. De acordo com as informações, a operadora liderada por Mário Vaz transferiu ativos no valor de 30 milhões de euros para uma nova empresa que será controlada a nível global pela casa-mãe.

A operação garante a continuidade da parceria de partilha de rede com a NOS.

Vodafone transfere milhares de antenas para nova empresa…

A Vodafone Portugal está em modo de definir estratégias para os tempos que poderão chegar. Nesse sentido, a Vodafone transferiu 3.400 antenas, entre outros ativos, para uma nova empresa com o objetivo de criar uma gigante tecnológica no âmbito das comunicações.

Fontes oficiais da operadora confirmam a criação de uma nova empresa e a transferências destas infraestruturas. De referir que estas alterações não incluem a rede de fibra ótica. A Vodafone Towers Portugal é a empresa criada pelo Grupo Vodafone para fazer a gestão de toda a infraestrutura passiva da Vodafone (torres, suportes individuais de antenas, cabinas telefónicas, etc).

Os ativos estão avaliados em 30 milhões, de acordo com os documentos. Esta é uma estratégia do grupo, com indicações do Reino Unido e que não abrange a rede fixa.