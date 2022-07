Vídeo mostra um drone a salvar um jovem de afogamento no mar

Rápidos e tecnologicamente avançados, os drones podem ser usados para muitos fins, inclusive para salvar vidas. Este é um dos momentos em que uma destas pequenas máquinas voadoras ajudou a salvar a vida de um menor que lutava nas águas da costa de Sagunto, em Valência, Espanha.

Em situações de salvamento nas águas, este meio aéreo pode ser mais eficaz, pois não tem problemas com a ondulação e más condições do mar. Foi o caso, neste salvamento.

Drone sai em segundos para salvar um nadador em perigo

O incidente ocorreu na sexta-feira passada, 1 de julho, quando um rapaz de 14 anos foi nadar numa praia que tinha hasteada a bandeira amarela. Quer isto dizer que num cenário destes os nadadores devem ser cautelosos ao entrar na água.

Neste caso em particular, ao contrário dos salva-vidas nos jet skis, o drone não precisava de navegar em ondas agitadas, o que significava que podia levar um colete salva-vidas numa fração do tempo. Conforme podemos ver, o drone chega ao nadador em dificuldades antes que seja tarde demais.

Os socorristas do rapaz explicaram que ele estava a lutar para voltar à praia, mas estava já cansado porque se batia nas fortes ondas e correntes na altura do incidente. A exaustão estava a apoderar-se e não tardava para que deixasse de poder manter-se à superfície. Foi aí que a tecnologia chegou em socorro.

O serviço local de salva-vidas mandou um drone de primeira resposta com um colete salva-vidas, que deixou ao alcance do rapaz. Esta foi uma resposta rápida que provavelmente impediu que o assunto se tornasse grave.

Num vídeo partilhado pelo serviço de salvamento mostra como o rapaz lutou para apanhar o colete salva-vidas - o que acabou por mantê-lo a flutuar - nas águas agitadas. Pouco tempo depois, dois socorristas chegaram ao local, num jet ski, com uma maca presa. Com alguma dificuldade, conseguiram resgatar o rapaz.

Numa declaração ao El Pais, o presidente da Câmara de Sagunto, Darío Moreno, disse que este foi o quinto salvamento efetuado este ano pelos drones disponíveis na região. O município espanhol de Sagunto tem vindo a utilizar as máquinas voadoras para emergências e primeira resposta desde 2017.

Desde junho, assistimos a cinco salvamentos em que os coletes salva-vidas foram rapidamente colocados do ar enquanto os nadadores-salvadores se dirigiam para o local.

Explicou Moreno.

Operação de primeiros socorros com drone de salvamento

A startup espanhola por detrás do serviço de resgate com recurso a drones, a General Drones, foi co-fundada por Adrián Plazas, um antigo nadador-salvador. Plazas disse ao jornal espanhol que conseguia ver na câmara do drone que o rapaz estava exausto e mostrava sinais de poder afogar-se antes que o dispositivo voador conseguisse largar o colete salva-vidas preso a uma corda.

O cordão permite ao drone evitar que o colete salva-vidas seja arrastado pela corrente, e pode também puxar o colete para cima se for necessário para o deixar cair mais perto de nadadores em dificuldades.

Plazas diz que ele e o co-fundador Enrique Fernández estavam motivados para encontrar soluções depois de verem uma mulher morrer no seu jet ski, após ter sido resgatada ainda com vida, mas já num estado de perda de consciência, depois de ter estado a lutar contra o mar agitado durante algum tempo.

O responsável pela empresa que desenvolveu este drone acredita que uma diferença de alguns segundos poderia ter-lhe salvado a vida. Depois deste incidente, Plazas continuou a trabalhar como engenheiro numa fábrica da Pilkington em Sagunto, enquanto Fernández começou a trabalhar no fabrico de aviões a jato. Ambos acabaram por se unir para fundar a General Drones.