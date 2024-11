Via Verde vai ficar ainda mais cara! Saiba quanto…

A Via Verde é o sistema de portagens eletrónicas usado em Portugal e uma das principais invenções nacionais. A partir de 2025, a Via Verde vai ter aumentos nos preços nas modalidades “Mobilidade” e “Mobilidade Leve”.

Novos preços para a Via Verde

A Via Verde é um sistema de cobrança eletrónica de portagens em Portugal, criado para facilitar a passagem pelos pórticos de autoestradas e outras infraestruturas que utilizam portagens.

De acordo com as informações mais recentes, em 2025, as mensalidades das modalidades “Mobilidade” e “Mobilidade Leve” vão mudar segundo a nova tabela disponível online aqui.

A Via Verde Mobilidade passa para 1,75 euros por mês, ou 1,25 euros caso opte pelo extrato eletrónico. Se o pagamento for anual o valor passa para 20,49 euros ou então, caso receba o extrato por via digital, passa para 14,49 euros.

No caso da Mobilidade Leve, o valor mensal passa para 2,09 euros ou então 1,59 com desconto promocional com extrato eletrónico.

A modalidade de subscrição “Via Verde Autoestrada” custará em 2025 12,25€ ou 6,25 com desconto.

No que se refere à modalidade de compra do identificador, os preços mantêm-se: 45 euros ou 37,5 euros com desconto promocional por adesão ao extrato eletrónico.