Ventusky: veja no mapa a evolução da tempestade Charles que se aproxima de Portugal
A tempestade Charles está a caminho de Portugal e promete trazer condições meteorológicas bastante adversas, com chuva intensa, vento forte e agitação marítima. Mas como podemos acompanhar a sua evolução e perceber quais as regiões que poderão ser mais afetadas?
Uma das ferramentas que pode ajudar é o Ventusky, uma plataforma que disponibiliza mapas meteorológicos interativos e previsões de vários modelos.
Com uma interface bastante intuitiva, o serviço permite visualizar a evolução dos fenómenos meteorológicos ao longo das próximas horas, incluindo a precipitação, a velocidade do vento, as rajadas e a pressão atmosférica.
Acompanhe a tempestade Charles através do Ventusky
O Ventusky permite observar a evolução das condições meteorológicas através de mapas animados. Em vez de apresentar apenas uma previsão para determinada localidade, a plataforma mostra a distribuição dos fenómenos meteorológicos numa área geográfica muito mais abrangente.
Para acompanhar a depressão Charles, existem várias camadas particularmente interessantes:
- Vento: permite visualizar a direção e a velocidade das massas de ar.
- Rajadas de vento: mostra as zonas onde são esperadas rajadas mais intensas.
- Precipitação: permite identificar as regiões onde poderá chover e a intensidade da chuva.
- Pressão atmosférica: ajuda a acompanhar a localização e evolução do centro da depressão.
- Temperatura: apresenta a distribuição das temperaturas previstas.
- Nebulosidade: permite observar a evolução das massas de nuvens.
Uma das funcionalidades mais interessantes é a linha temporal na parte inferior do mapa. Através dela, podemos avançar ou recuar nas horas e perceber como a depressão se desloca e evolui.
Compare diferentes modelos meteorológicos
O Ventusky disponibiliza ainda vários modelos de previsão, permitindo comparar diferentes cenários para a evolução da tempestade.
Entre os modelos disponíveis encontram-se o ECMWF (modelo europeu), o GFS (modelo norte-americano) e o ICON (modelo alemão), entre outros.
Esta funcionalidade é particularmente importante no caso da depressão Charles, uma vez que a sua trajetória e intensidade ainda apresentam alguma incerteza.
De acordo com o comunicado do IPMA de 10 de novembro, o cenário mais provável aponta para a passagem do centro da depressão entre Sines e o Cabo Carvoeiro. No entanto, o próprio instituto alerta para a elevada incerteza relativamente à trajetória e intensidade do sistema.
O que está previsto para Portugal?
Segundo o IPMA, a depressão Charles deverá provocar um agravamento significativo do estado do tempo em Portugal continental a partir da manhã de quarta-feira, 11 de novembro.
Entre os fenómenos previstos destacam-se:
- Rajadas de vento entre 100 e 120 km/h no bordo sul da depressão, podendo atingir localmente 140 km/h.
- Precipitação por vezes forte em praticamente todo o território.
- Acumulados de chuva superiores a 100 mm em 24 horas em alguns locais.
- Ondas de sudoeste entre 5 e 7 metros a sul do Cabo Raso, podendo atingir os 13 metros de altura máxima.
A Madeira deverá sentir os efeitos da depressão mais cedo, com chuva persistente, vento forte e agitação marítima.
Importa ainda distinguir as depressões Charles e Bruna: apesar de influenciarem simultaneamente as condições meteorológicas na Península Ibérica, são sistemas meteorológicos independentes.
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