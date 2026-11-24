O Governo vai lançar, em 2027, um novo programa de apoio à substituição de equipamentos a gás por alternativas elétricas. A medida, designada E-Lar Rural, destina-se às famílias que vivem em zonas rurais de baixa densidade populacional e cujas habitações não estão ligadas à rede de gás natural.

A iniciativa pretende facilitar a transição energética das famílias que continuam a depender do gás de botija para cozinhar e aquecer água, ajudando a reduzir a utilização de combustíveis fósseis nas habitações.

O novo apoio resulta de uma proposta apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP, aprovada no Parlamento durante as votações do Orçamento do Estado para 2027.

Que equipamentos podem ser substituídos?

O E-Lar Rural deverá permitir a substituição de vários equipamentos domésticos antigos que funcionam a gás por alternativas elétricas mais eficientes.

Entre as trocas previstas estão:

Fogões a gás: poderão ser substituídos por fogões elétricos ou placas de indução.

poderão ser substituídos por fogões elétricos ou placas de indução. Fornos a gás: poderão dar lugar a fornos elétricos.

poderão dar lugar a fornos elétricos. Esquentadores a gás: poderão ser substituídos por termoacumuladores elétricos.

À semelhança do programa E-Lar já existente, os novos equipamentos deverão cumprir requisitos de eficiência energética, nomeadamente possuir classe energética A ou superior.

Quanto dinheiro vão receber as famílias?

Esta é uma das questões que ainda não tem resposta definitiva. Os montantes do E-Lar Rural ainda não foram anunciados e só deverão ser conhecidos quando o Governo regulamentar o programa, em 2027.

Como referência, na versão original do E-Lar, os apoios podiam atingir:

1.683 euros para famílias em situação de maior vulnerabilidade.

para famílias em situação de maior vulnerabilidade. 1.100 euros para as restantes famílias elegíveis.

Estes valores não estão garantidos para o novo programa. O Governo poderá definir condições e montantes diferentes.

Candidaturas terão acompanhamento das juntas de freguesia

Uma das novidades do E-Lar Rural será o envolvimento direto das autarquias na divulgação e no acesso aos apoios.

O Governo terá de articular com as câmaras municipais e as juntas de freguesia para informar as populações abrangidas. Está também previsto que as autarquias ajudem as famílias no preenchimento e na apresentação das candidaturas.

Esta componente pretende facilitar o acesso ao programa, sobretudo junto de pessoas que vivem em localidades mais isoladas e que podem ter maiores dificuldades em realizar candidaturas através da Internet.

Trocar o gás pela eletricidade compensa?

A substituição dos equipamentos a gás por alternativas elétricas pode trazer vantagens, sobretudo em habitações que utilizam gás de botija, cujo custo pode ser elevado.

As placas de indução, por exemplo, apresentam geralmente uma boa eficiência energética e podem reduzir os custos associados à confeção de alimentos.

No entanto, há também alguns aspetos a considerar. A substituição de um esquentador por um termoacumulador elétrico poderá aumentar o consumo de eletricidade. Em algumas habitações, poderá ainda ser necessário aumentar a potência contratada para conseguir utilizar vários equipamentos em simultâneo.

Por isso, apesar de o apoio poder representar uma ajuda importante para muitas famílias, é aconselhável avaliar os custos energéticos antes de avançar com a substituição.