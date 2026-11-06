Vem aí a Depressão Bruna: Proteção Civil alerta para risco de cheias

A chegada da depressão Bruna a Portugal deverá agravar as condições meteorológicas nos próximos dias. A Proteção Civil alerta para o risco de cheias, inundações e outros fenómenos associados à chuva e ao vento fortes, apelando à adoção de medidas preventivas.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população esta sexta-feira, 6 de novembro, alertando para os perigos associados à passagem da depressão Bruna pelo território nacional.

De acordo com as previsões, são esperados períodos de chuva persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, vento intenso e agitação marítima. O agravamento das condições meteorológicas poderá provocar inundações, especialmente nas zonas urbanas mais vulneráveis e em locais com sistemas de drenagem deficientes.

Cheias, inundações e deslizamentos entre os riscos

A Proteção Civil identifica vários riscos associados à depressão Bruna, nomeadamente:

Inundações em zonas urbanas e cheias em locais habitualmente vulneráveis;

Deslizamentos de terras e derrocadas, devido à saturação dos solos;

Pavimentos rodoviários escorregadios e formação de lençóis de água;

Queda de árvores, ramos e estruturas devido ao vento forte;

Arrastamento de objetos soltos ou mal fixados;

Acidentes junto à orla costeira, devido à agitação marítima.

A ANEPC recomenda especial atenção nas zonas historicamente afetadas por cheias e inundações, assim como junto de linhas de água e áreas com maior instabilidade dos terrenos.

Proteção Civil deixa recomendações para evitar acidentes

Para minimizar os efeitos do mau tempo, a Proteção Civil aconselha a população a adotar um conjunto de medidas preventivas.

Entre as principais recomendações estão:

Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais;

Evitar estacionar veículos em zonas habitualmente inundáveis ou junto de árvores;

Retirar animais, equipamentos e outros bens de locais vulneráveis;

Fixar adequadamente andaimes, painéis e estruturas suspensas;

Fechar estores e janelas, sobretudo os expostos à direção do vento;

Recolher ou fixar objetos colocados em varandas e espaços exteriores;

Evitar atividades junto de linhas de água, especialmente em zonas com histórico de cheias.

A Proteção Civil alerta ainda para a importância de não atravessar zonas inundadas, quer a pé quer de automóvel. A água pode esconder buracos no pavimento, caixas de esgoto abertas ou apresentar correntes capazes de arrastar pessoas e veículos.

Nas deslocações rodoviárias, recomenda-se uma condução defensiva, com velocidade reduzida e atenção redobrada à formação de lençóis de água.