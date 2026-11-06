Vem aí a Depressão Bruna: Proteção Civil alerta para risco de cheias
A chegada da depressão Bruna a Portugal deverá agravar as condições meteorológicas nos próximos dias. A Proteção Civil alerta para o risco de cheias, inundações e outros fenómenos associados à chuva e ao vento fortes, apelando à adoção de medidas preventivas.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população esta sexta-feira, 6 de novembro, alertando para os perigos associados à passagem da depressão Bruna pelo território nacional.
De acordo com as previsões, são esperados períodos de chuva persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, vento intenso e agitação marítima. O agravamento das condições meteorológicas poderá provocar inundações, especialmente nas zonas urbanas mais vulneráveis e em locais com sistemas de drenagem deficientes.
Cheias, inundações e deslizamentos entre os riscos
A Proteção Civil identifica vários riscos associados à depressão Bruna, nomeadamente:
- Inundações em zonas urbanas e cheias em locais habitualmente vulneráveis;
- Deslizamentos de terras e derrocadas, devido à saturação dos solos;
- Pavimentos rodoviários escorregadios e formação de lençóis de água;
- Queda de árvores, ramos e estruturas devido ao vento forte;
- Arrastamento de objetos soltos ou mal fixados;
- Acidentes junto à orla costeira, devido à agitação marítima.
A ANEPC recomenda especial atenção nas zonas historicamente afetadas por cheias e inundações, assim como junto de linhas de água e áreas com maior instabilidade dos terrenos.
Proteção Civil deixa recomendações para evitar acidentes
Para minimizar os efeitos do mau tempo, a Proteção Civil aconselha a população a adotar um conjunto de medidas preventivas.
Entre as principais recomendações estão:
- Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais;
- Evitar estacionar veículos em zonas habitualmente inundáveis ou junto de árvores;
- Retirar animais, equipamentos e outros bens de locais vulneráveis;
- Fixar adequadamente andaimes, painéis e estruturas suspensas;
- Fechar estores e janelas, sobretudo os expostos à direção do vento;
- Recolher ou fixar objetos colocados em varandas e espaços exteriores;
- Evitar atividades junto de linhas de água, especialmente em zonas com histórico de cheias.
A Proteção Civil alerta ainda para a importância de não atravessar zonas inundadas, quer a pé quer de automóvel. A água pode esconder buracos no pavimento, caixas de esgoto abertas ou apresentar correntes capazes de arrastar pessoas e veículos.
Nas deslocações rodoviárias, recomenda-se uma condução defensiva, com velocidade reduzida e atenção redobrada à formação de lençóis de água.
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