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Vem aí a Depressão Bruna: Proteção Civil alerta para risco de cheias

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A chegada da depressão Bruna a Portugal deverá agravar as condições meteorológicas nos próximos dias. A Proteção Civil alerta para o risco de cheias, inundações e outros fenómenos associados à chuva e ao vento fortes, apelando à adoção de medidas preventivas.

Vem aí a Depressão Bruna: Proteção Civil alerta para risco de cheias

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população esta sexta-feira, 6 de novembro, alertando para os perigos associados à passagem da depressão Bruna pelo território nacional.

De acordo com as previsões, são esperados períodos de chuva persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, vento intenso e agitação marítima. O agravamento das condições meteorológicas poderá provocar inundações, especialmente nas zonas urbanas mais vulneráveis e em locais com sistemas de drenagem deficientes.

Cheias, inundações e deslizamentos entre os riscos

A Proteção Civil identifica vários riscos associados à depressão Bruna, nomeadamente:

  • Inundações em zonas urbanas e cheias em locais habitualmente vulneráveis;
  • Deslizamentos de terras e derrocadas, devido à saturação dos solos;
  • Pavimentos rodoviários escorregadios e formação de lençóis de água;
  • Queda de árvores, ramos e estruturas devido ao vento forte;
  • Arrastamento de objetos soltos ou mal fixados;
  • Acidentes junto à orla costeira, devido à agitação marítima.
Vem aí a Depressão Bruna: Proteção Civil alerta para risco de cheias

A ANEPC recomenda especial atenção nas zonas historicamente afetadas por cheias e inundações, assim como junto de linhas de água e áreas com maior instabilidade dos terrenos.

Proteção Civil deixa recomendações para evitar acidentes

Para minimizar os efeitos do mau tempo, a Proteção Civil aconselha a população a adotar um conjunto de medidas preventivas.

Entre as principais recomendações estão:

  • Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais;
  • Evitar estacionar veículos em zonas habitualmente inundáveis ou junto de árvores;
  • Retirar animais, equipamentos e outros bens de locais vulneráveis;
  • Fixar adequadamente andaimes, painéis e estruturas suspensas;
  • Fechar estores e janelas, sobretudo os expostos à direção do vento;
  • Recolher ou fixar objetos colocados em varandas e espaços exteriores;
  • Evitar atividades junto de linhas de água, especialmente em zonas com histórico de cheias.

A Proteção Civil alerta ainda para a importância de não atravessar zonas inundadas, quer a pé quer de automóvel. A água pode esconder buracos no pavimento, caixas de esgoto abertas ou apresentar correntes capazes de arrastar pessoas e veículos.

Nas deslocações rodoviárias, recomenda-se uma condução defensiva, com velocidade reduzida e atenção redobrada à formação de lençóis de água.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
chuva

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