Vai conduzir? GNR e PSP arrancam amanhã com campanha “Taxa Zero ao Volante”

Atenção, condutores: a campanha “Taxa Zero ao Volante” começa esta terça-feira, 3 de novembro, e prolonga-se até dia 9. A iniciativa junta a GNR, a PSP e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) na prevenção da condução sob o efeito do álcool.

Durante esta semana, estão previstas cinco ações conjuntas de sensibilização e fiscalização no território continental. A ANSR ficará responsável pelo contacto com os condutores, enquanto a GNR e a PSP asseguram as operações de fiscalização.

A iniciativa conta também com a participação dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira. Trata-se da última das onze campanhas previstas no Plano Nacional de Fiscalização de 2026, segundo o comunicado da PSP.

Álcool ao volante: os números que motivam o alerta

Os dados divulgados pela ANSR ajudam a perceber a importância desta campanha. Em 2025, 28 em cada 100 vítimas mortais de acidentes rodoviários submetidas a autópsia em Portugal apresentavam álcool no sangue acima do limite legal. Dentro desse grupo, 78% registavam uma taxa igual ou superior ao patamar a partir do qual a condução constitui crime.

No mesmo ano, foram realizados cerca de 2,1 milhões de testes de álcool em Portugal continental. Por cada 100 testes, foram detetadas 1,6 infrações.

As autoridades recordam que pequenas quantidades de álcool podem reduzir a atenção, atrasar a reação perante um perigo e prejudicar as decisões. A sensação de estar bem pode, por isso, transmitir uma falsa confiança a quem vai conduzir. Os dados e o alerta constam da informação oficial da ANSR.

O regresso a casa deve ser planeado antes do primeiro copo

As recomendações passam por escolher antecipadamente um condutor que não beba ou recorrer a transportes públicos, táxi ou outro serviço com motorista.

As autoridades aconselham ainda a recusar boleia de alguém que tenha consumido álcool.

Se vai conduzir, a recomendação é não beber. Esta é a mensagem de prevenção que a PSP, a GNR e a ANSR vão reforçar ao longo da campanha.