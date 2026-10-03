Vai conduzir em Espanha? Atenção às novas regras de trânsito

Se está a pensar viajar para Espanha de carro, mota, bicicleta ou trotineta, há novas regras de trânsito que deve conhecer. Desde o passado dia 1 de outubro de 2026, entrou em vigor uma importante alteração ao Regulamento Geral de Circulação espanhol.

As alterações abrangem, entre outros, a criação de corredores de emergência, ultrapassagens a ciclistas, circulação de motociclos, utilização de trotinetas elétricas e regras aplicáveis em situações de neve.

E há um detalhe importante para os portugueses: estas regras também se aplicam aos condutores portugueses quando circulam em território espanhol.

Corredor de emergência passa a ser obrigatório

Uma das principais novidades está relacionada com os engarrafamentos em autoestradas e vias rápidas.

Quando o trânsito estiver parado ou a circular muito lentamente e houver necessidade de passagem de veículos prioritários, os condutores devem criar um corredor de emergência.

Nas estradas com duas vias no mesmo sentido, os veículos devem afastar-se para os respetivos lados, deixando o espaço central livre.

Quando existirem três ou mais vias, os veículos da via mais à esquerda devem aproximar-se da esquerda, enquanto os restantes devem deslocar-se para a direita.

O objetivo é facilitar a passagem de ambulâncias, bombeiros, polícia e outros veículos prioritários.

Ultrapassar ciclistas exige maior cuidado

Outra alteração relevante diz respeito às ultrapassagens fora das localidades.

Ao ultrapassar ciclistas e outros utilizadores vulneráveis abrangidos pela nova regulamentação, o condutor deve reduzir a velocidade em pelo menos 20 km/h relativamente ao limite da estrada.

Por exemplo, numa estrada onde o limite seja de 90 km/h, a ultrapassagem deverá ser realizada a uma velocidade máxima de 70 km/h.

Continua também a ser obrigatório manter uma distância lateral mínima de 1,5 metros.

Quando existam várias vias no mesmo sentido, é necessário mudar completamente de via para realizar a ultrapassagem.

Novas regras para motociclistas

Os motociclistas também passam a ter novas obrigações.

Desde 1 de outubro, condutores e passageiros de motociclos e ciclomotores devem utilizar calçado fechado em qualquer tipo de via.

Nas vias interurbanas, passa também a ser obrigatório utilizar luvas de proteção.

Em determinadas situações de congestionamento, os motociclistas podem utilizar a berma direita, mas não de forma indiscriminada. A possibilidade depende de o troço estar autorizado e sinalizado, de o trânsito estar parado e de a velocidade não ultrapassar os 30 km/h.

Trotinetas elétricas: idade mínima de 15 anos

As novas regras introduzem também alterações para os veículos de mobilidade pessoal, categoria onde se incluem as trotinetas elétricas.

A idade mínima para conduzir estes veículos passa a ser de 15 anos e o uso de capacete é obrigatório.

Durante a noite ou em condições de visibilidade reduzida, é igualmente necessário utilizar elementos que permitam tornar o utilizador visível.

Há, contudo, uma medida que só entrará em vigor mais tarde: a obrigação de manter a iluminação do veículo ligada também durante o dia apenas será exigida a partir de 1 de outubro de 2027.

Ciclistas passam a ter novas obrigações

Nas vias interurbanas, o capacete passa a ser obrigatório para todos os ciclistas, deixando de existir algumas das exceções anteriormente previstas.

Dentro das localidades, quando não exista uma infraestrutura ciclável específica, os ciclistas devem circular na faixa de rodagem, preferencialmente pelo centro da via quando as condições de segurança o permitam.

Os veículos motorizados que circulem atrás de uma bicicleta na mesma via devem ainda manter uma distância mínima de cinco metros.

Cuidado ao passar por veículos avariados

Também há novas regras para situações em que um veículo esteja imobilizado na estrada devido a uma avaria, acidente, trabalhos de manutenção ou operações de assistência.

Ao passar por esse veículo, os condutores devem deixar uma distância lateral mínima de 1,5 metros e reduzir a velocidade em pelo menos 20 km/h relativamente ao limite da via.

A medida pretende reduzir o risco para os ocupantes do veículo parado, trabalhadores e equipas de assistência que possam estar junto à estrada.

Neve: ultrapassar passa a estar proibido em determinadas situações

A reforma introduz ainda uma regra específica para as autoestradas e vias rápidas.

Quando a circulação estiver dificultada pela neve, passa a ser proibido ultrapassar e os veículos devem utilizar a via mais à direita.

Ao mesmo tempo, deve ser mantida livre a via da esquerda para permitir a circulação de veículos de emergência e máquinas de limpeza de neve.

E o cinto de segurança?

A nova regulamentação elimina algumas exceções anteriormente existentes.

O uso do cinto passa a ser obrigatório em permanência para determinados profissionais, incluindo condutores de táxis, veículos de mercadorias e veículos utilizados no ensino da condução, salvo as exceções previstas na própria legislação.

E a famosa luz V16?

É importante não confundir estas alterações com a baliza de emergência V16.

A obrigatoriedade da V16 conectada em Espanha começou em 1 de janeiro de 2026, pelo que não se trata de uma nova obrigação introduzida agora, em outubro.

As alterações que entraram em vigor a 1 de outubro resultam do Real Decreto 518/2026, que reformula várias regras do Regulamento Geral de Circulação espanhol.