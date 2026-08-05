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União Europeia altera regras para as cápsulas de café. Saiba o que muda

· Notícias 8 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Yuri bezmenov - primeira fase says:
    5 de Agosto de 2026 às 15:10

    Mais outro grande passo da UE em direção a um futuro glorioso.

    Responder
  2. TogasPacho says:
    5 de Agosto de 2026 às 15:43

    Muito bem a UE.
    Toda a gente critica mas depois toda a gente acata e concorda….
    e ainda bem que há uniformização, deveria ser ainda em mais coisas.

    Responder
  3. TugAzeiteiro says:
    5 de Agosto de 2026 às 16:16

    Portanto, resumidamente, os fabricantes vão passar esse custo para o consumidor. Engraçado é que a população da União Europeia apenas representa 5,4% da mundial… mas nós é que vamos fazer a diferença!

    Responder
    • TogasPacho says:
      5 de Agosto de 2026 às 16:49

      Sim, a UE, tem essa capacidade de influenciar. Veja-se os cabos usb-c que a apple foi obrigada a implementar, e agora já o faz mundo todo. Ou a cena das tampas das garrafas que tb já começa a ser norma nos EUA… Em economia chama-se a isso o efeito “Spillover”

      Responder

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