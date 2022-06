Uma nova experiência de áudio personalizada com os novos Huawei FreeBuds Pro 2

A Huawei apresentou hoje, no evento Smart Office, os Huawei FreeBuds Pro 2, a nova geração de auriculares TWS, que oferece uma experiência áudio premium aos utilizadores.

Os mais recentes auriculares da Huawei FreeBuds Series oferecem um design elegante que em conjunto com a inovadora tecnologia que caracteriza os auriculares TWS da Huawei, proporciona um som realista e fora de série.

Os novos Huawei FreeBuds Pro 2 foram desenvolvidos em parceria com a Devialet. Uma parceria que assegura que mesmo os audiófilos mais exigentes vão ficar impressionados com a excelente qualidade sonora dos novos auriculares da Huawei.

Os Huawei FreeBuds Pro 2 contam com um sistema único "Ultra-hearing True Sound Dual Driver" que coordena, inteligentemente, dois drivers, assegurando que estes trabalham em perfeita sintonia para criar um desempenho de áudio excelente.

Estes novos auriculares utilizam um diafragma planar, normalmente, só encontrado nos auriculares de gama alta para produzir sons agudos e precisos, bem como um driver dinâmico de quad-magnetos para frequências médias e baixas, que permite reproduzir graves mais potentes. O resultado é um som de alta fidelidade com uma sample rate de 14Hz a 48kHz , para detalhes sonoros verdadeiramente definidos.

Equipados com tecnologia 'Triple Adaptive EQ', os Huawei FreeBuds Pro 2 podem sintonizar, automaticamente, o áudio de acordo com a estrutura do canal auditivo, a posição e o volume, fornecendo um som personalizado em tempo real.

Juntamente com o protocolo LDAC™ de codec de áudio de alta resolução, a experiência de áudio é otimizada para criar uma audição de ultra-alta definição. Com as certificações HWA e Hi-Res Audio Wireless, os Huawei FreeBuds Pro 2 permitem experienciar o som da melhor forma possível, independentemente de onde se encontre ou do volume que se esteja a reproduzir a música.

Capacidade de cancelamento de ruído líder na indústria

Os Huawei FreeBuds Pro 2 apresentam aos utilizadores um cancelamento de ruído ativo avançado. O Triple Mic ANC System aumenta a profundidade média do ANC em 15% , em comparação com os seus antecessores.

Já a tecnologia Intelligent Dynamic ANC 2.0 identifica com precisão o ambiente do campo sonoro externo e seleciona um modo de cancelamento de ruído adequado para eliminar o ruído criando uma experiência de som mais otimizada.

Mesmo em voos, a curva de cancelamento de ruído exclusivo do Intelligent Dynamic ANC 2.0 elimina os ruídos dos motores das aeronaves, permitindo aos utilizadores ter uma viagem mais tranquila ao som da sua música preferida.

A nova tecnologia de cancelamento de ruído em chamada dos Huawei FreeBuds Pro 2 permite também chamadas com um som mais claro e uma voz cristalina. Esta baseia-se num sistema de cancelamento de ruído em chamada de 4 microfones, combinado com um algoritmo de cancelamento de ruído de rede neural profunda (DNN), exclusivo da Huawei.

Isto significa que os auriculares podem captar com precisão vozes humanas enquanto melhoram o cancelamento de ruído, para que os utilizadores possam ter uma qualidade sonora nítida para chamadas de voz ou vídeo, independentemente do local onde se encontrem.

Adotando um novo design à prova de vento, o posicionamento do microfone e os algoritmos inteligentes de cancelamento de ruído do vento, líderes da indústria, dos Huawei FreeBuds Pro 2 garantem uma excelente qualidade da chamada em situações de ventos fortes.

Redefinir as ligações áudio para uma maior comodidade

Os Huawei FreeBuds Pro 2 oferecem uma ligação simultânea, e sem descontinuidade, entre dois dispositivos para uma comutação automática de chamadas. A sua característica de ligação dupla funciona com dispositivos Huawei em qualquer dos cenários, incluindo smartphones, tablets, PCs e relógios, bem como com sistemas operativos inteligentes Android, iOS e Windows.

O Audio Connection Centre permite aos utilizadores visualizarem os últimos dez dispositivos ligados aos auriculares para uma fácil comutação. Os Huawei FreeBuds Pro 2 também podem ser detetados automaticamente no ecrã do Super Dispositivo dos PCs Huawei, tablets ou smartphones, e ligados com um simples arrastar e largar.

Bateria com grande autonomia

Pequenos, mas poderosos, os Huawei FreeBuds Pro 2 contam com uma bateria de longa duração. Com o ANC ligado o utilizador pode desfrutar de uma experiência tranquila de até 4 horas de reprodução contínua e um total de 18 horas quando em conjunto com a caixa de carregamento. Com o ANC desligado, a autonomia será de até 6,5 horas de audição e de um total de 30 horas com a caixa de carregamento.

Para quem está constantemente em movimento, é importante ainda referir que os Huawei FreeBuds Pro 2 suportam carregamento inverso na caixa de carregamento com um smartphone ou tablet Huawei. Além disso, contam com a certificação IP54 que os torna resistentes aos salpicos de água, o que ajuda a que o desempenho dos novos auriculares não sejam afetados pela chuva ou pelo suor.

Aplicação de Música da Huawei conta com efeitos personalizados para os novos auriculares TWS

Graças ao novo design elegante e inovador, os Huawei FreeBuds Pro 2 permitem que o utilizador desfrute de um vasto catálogo disponível na aplicação de Música da Huawei, que conta com mais de 80 milhões de faixas de diversos artistas, incluindo Justin Bieber, The Weekend, Doja Cat, e Dua Lipa.

Além disso, esta aplicação de Música oferece ainda efeitos áudio personalizados, criados, exclusivamente, para os Huawei FreeBuds Pro 2, permitindo aos utilizadores experimentar toda a potência dos mais recentes auriculares da Huawei.

Os Huawei FreeBuds Pro 2 estão disponíveis em duas cores simples e elegantes – Branco e Prateado –, as cores preferidas dos utilizadores, bem como numa nova opção: a Azul Metalizado, inspirada nas estrelas da galáxia. Vão chegar a Portugal no dia 15 de Julho, com um preço recomendado de 219,99 €.