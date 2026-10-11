Uma injeção e óculos especiais permitem a pessoas cegas voltar a detetar objetos

E se fosse possível dar uma nova função às células que ainda sobrevivem num olho que perdeu a visão? Uma terapia experimental combina uma injeção genética com óculos especiais e já permitiu a algumas pessoas cegas voltar a detetar objetos. A recuperação é limitada, mas abre uma possibilidade importante.

Como tornar a retina novamente sensível à luz?

A investigação centra-se na retinose pigmentar, um conjunto de doenças hereditárias que destroem progressivamente as células da retina responsáveis por captar a luz.

A perda de visão começa frequentemente à noite, afeta depois a visão periférica e pode evoluir para cegueira.

A abordagem recorre à optogenética, uma técnica que modifica células para que respondam à luz. Através de uma injeção no olho, os investigadores introduzem um gene que permite produzir uma proteína sensível à luz, chamada ChrimsonR.

A terapia optogenética modifica geneticamente células da retina para que respondam à luz. Com a ajuda de óculos especiais, essas células enviam informação visual ao cérebro, permitindo a algumas pessoas cegas voltar a detetar objetos, embora sem recuperar uma visão normal.

O alvo são as células ganglionares da retina que ainda permanecem viáveis. Estas participam normalmente na transmissão de informação visual ao cérebro, mas passam a conseguir responder diretamente a estímulos luminosos.

Os óculos transformam o ambiente em sinais luminosos

A componente genética precisa de um parceiro tecnológico. Os óculos utilizados no ensaio incorporam uma câmara que capta o ambiente e envia a informação para um processador portátil.

Este converte as imagens em padrões luminosos que um projetor, integrado nos óculos, dirige para o olho. A luz utiliza comprimentos de onda adequados para ativar a proteína nas células modificadas.

Desta forma, a terapia e os óculos trabalham em conjunto para levar informação visual ao cérebro, aproveitando células que sobreviveram à doença.

O que conseguiram recuperar os participantes?

O estudo, publicado no The New England Journal of Medicine, envolveu dez pessoas com retinose pigmentar avançada. Foi liderado por José-Alain Sahel, da Universidade de Pittsburgh, e Botond Roska, do Instituto de Oftalmologia Molecular e Clínica de Basileia.

Sete participantes melhoraram a sensibilidade à luz, sendo que seis atingiram uma melhoria considerada clinicamente relevante. Alguns conseguiram detetar ou localizar objetos, encontrar entradas de portas e seguir linhas com os óculos. Os resultados alargam a evidência apresentada em 2021, então limitada a um único doente.

Contudo, os ganhos variaram entre participantes. Dos oito que realizaram testes adicionais de perceção de objetos, quatro apresentaram melhorias consistentes em várias tarefas. O treino também parece relevante: quem praticou mais com os óculos tendeu a obter melhores resultados.

Ainda não permite recuperar uma visão normal

O tratamento não devolveu uma visão normal nem a capacidade de ler. Continua a ser experimental e o principal objetivo deste pequeno ensaio era avaliar a segurança.

A maioria dos efeitos adversos oculares foi ligeira ou moderada. Foi também registado um bloqueio temporário da circulação sanguínea na retina, classificado como grave, que ficou totalmente resolvido em poucos minutos após tratamento.

A vantagem desta abordagem é não depender da correção de uma mutação específica, num conjunto de doenças associado a mais de cem genes. O próximo desafio é melhorar o detalhe da informação visual, procurando chegar a capacidades como reconhecer rostos.

Para já, os resultados representam uma recuperação parcial que precisa de ser confirmada e aperfeiçoada.