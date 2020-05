O mercado automóvel está preso a dogmas e a modelos de funcionamento que estão parados no tempo. Estas formas de trabalhar têm muitos anos e teimam em estar opostas à mudança, algo que já deveria ter acontecido.

A Volkswagen quer mudar estes métodos e anunciou agora uma decisão muito importante. Os seus carros elétricos vão ser vendidos exclusivamente online, tendo reservado um papel especial e até essencial para os concessionários.

Forma diferente de vender carros elétricos

A chegada dos carros elétricos da Volkswagen está eminente. Depois de vários anos a preparar estas propostas, a marca alemã terá tudo preparado para colocar no mercado aqueles que vão ser o seu futuro na indústria, em várias frentes.

Com o ID3 a marca resolveu também mudar muito na sua forma de funcionar e reinventou vários dos seus processos, quer internos, quer externos. O mais importante deles foi agora revelado e foca-se na forma como vão vender estes carros elétricos.

Volkswagen vai mudar a indústria e os seus métodos

Tudo passará a ser controlado pela Volkswagen, num ponto central e numa loja totalmente online. Será aqui que as encomendas e todo o processo de venda será realizado, mantendo o contacto com o potencial cliente e as suas necessidades.

Claro que a marca alemã não pretende eliminar os concessionários que tem espalhado pelos países onde tem representação. Estes vão passar a ser o local onde os clientes vão realizar o contacto com os carros elétricos, especialmente para os test drive e as entregas.

Poderá estar a definir o futuro da indústria

O novo sistema vai ser adotado por todos os parceiros Volkswagen em todo o mundo será lançado inicialmente na Europa no próximo mês. Este momento irá coincidir com o lançamento do ID.3, o primeiro carro elétrico da marca.

Esta é a prova clara de que os carros elétricos estão a mudar a indústria de forma completa. Para além da mudança real das formas de energia consumidas, vem ainda alterar o modelo de negócio e a forma como estes vão ser colocados no mercado.