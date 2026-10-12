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Um robô com pernas para entregar encomendas: conheça o Iris!

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O robô de entregas com duas pernas dá-se pelo nome de Iris e está a ser testado nas ruas de Barnsley, em Inglaterra, num ensaio descrito como o primeiro do género na Europa.

Barnsley foi escolhida para acolher o Iris no âmbito da sua designação como a primeira Tech Town do Reino Unido, um estatuto que prevê a utilização de Inteligência Artificial (IA) em serviços públicos, escolas, empresas e no serviço nacional de saúde britânico (em inglês, NHS).

O robô foi desenvolvido pela empresa japonesa Refined Robotics, que conduz o ensaio em colaboração com a Evri, grupo de entrega de encomendas. Segundo o fundador da empresa, Nick Hafner, a localidade quer mostrar o seu caráter inovador e servir de campo de testes para este tipo de tecnologias.

Características e funcionamento

O Iris mede cerca de 1,2 metros de altura, consegue transportar encomendas com um peso aproximado de 20 kg e atinge uma velocidade máxima de 6 km/h. O objetivo é focar-se na entrega de encomendas de moda.

De acordo com Hafner, a escolha de uma máquina com pernas, em vez das caixas com rodas que foram vistas em partes de Sheffield em março deste ano, deve-se à maior flexibilidade que permite, nomeadamente para contornar obstáculos na via pública, como o ramo de uma árvore ou um contentor do lixo, e até para subir escadas.

O fundador sublinha que o mundo real tem sempre imperfeições, como esses obstáculos, que um robô com pernas consegue contornar com mais facilidade.

Entregas em horários à medida do cliente

Uma das vantagens apontada por Hafner é a possibilidade de realizar entregas quando o destinatário não se encontra em casa e em horários que lhe sejam convenientes, incluindo a meio da noite, algo que não é possível com um serviço assente em estafetas humanos.

A empresa, que nasceu em Tóquio, testou inicialmente o robô nessa cidade e, segundo o fundador, 96,2% dos participantes gostaram muito da experiência, tendo descrito o Iris como “fofo” e menos mecânico do que outros robôs que já tinham visto.

Segundo Adrian Berry, innovation delivery manager da Evri, o serviço prestado pelo robô Iris é complementar, não sendo uma solução que venha a substituir pessoas a curto prazo.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
Controlo e Robótica do Dep. de Electrónica Industrial Robô Robótica

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