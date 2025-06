Um construtor automóvel francês vai fabricar drones de guerra na Ucrânia

A França e a Ucrânia selaram uma parceria inédita para a coprodução de drones militares. Um construtor automóvel francês participará nesta colaboração tecnológica, confirmada na sexta-feira à noite pelo ministro das Forças Armadas, Sébastien Lecornu.

França entrega à Ucrânia drones de guerra de última geração

O ministro anunciou, no canal LCI, uma parceria franco-ucraniana para produzir drones táticos — uma colaboração “sem precedentes” entre Paris e Kiev no sector dos pequenos veículos aéreos táticos.

O acordo militar e industrial combinará a experiência ucraniana em campo de batalha com a capacidade francesa de produção automóvel. A produção local, na Ucrânia, servirá os objetivos operacionais de ambos os países parceiros.

Experiência ucraniana revoluciona a abordagem francesa aos drones

É preciso ter a humildade de reconhecer que os ucranianos são hoje melhores do que nós na concepção de drones e, sobretudo, no desenvolvimento das doutrinas de utilização associadas. O conflito ucraniano, verdadeiro laboratório em tempo real, acelerou de forma notável a inovação tática e as contramedidas eletrónicas.

Admitiu sem rodeios Sébastien Lecornu no novo canal 15 da TDT francesa.

A parceria avança agora com a instalação de linhas de produção diretamente na Ucrânia. Uma PME francesa da área da defesa junta-se a um misterioso construtor automóvel francês (Peugeot? Citroën? DS Automobiles? Renault? Alpine?) nesta iniciativa industrial.

A identidade deste gigante automóvel permanece, para já, confidencial, mas a sua experiência em produção em massa é o trunfo central da operação.

Esta colaboração aposta numa produção local que beneficiará ambos os exércitos, francês e ucraniano. O objetivo? Reunir competências para uma rápida subida de capacidade tecnológica.

Temos empresas civis que sabem produzir em série, gerir cadeias logísticas e stocks. Cabe-nos aproveitar essa capacidade para responder às exigências operacionais, com o apoio dos ucranianos que nos transmitem, em tempo real, a sua experiência tática.

Explicou o ministro, destacando a combinação do saber-fazer industrial francês com a agilidade operacional ucraniana moldada pela urgência do conflito.

Da encomenda à entrega, a França acelera finalmente os seus processos

Sébastien Lecornu não poupou críticas à lentidão dos ciclos tradicionais de aquisição militar.

Entre o momento em que os exércitos exprimem uma necessidade e aquele em que são finalmente servidos, há por vezes um desfasamento total. Encomenda-se um Minitel e ele chega depois de inventarem a Internet.

Ironizou. Uma metáfora certeira num tempo em que tudo se acelera.

A cooperação franco-ucraniana é um primeiro passo para a necessária transformação industrial. Perante ciclos curtos de inovação e uma competição tecnológica global intensa, os instrumentos de defesa precisam de evoluir.

A era dos desenvolvimentos que levam décadas aproxima-se do fim, pelo menos em sectores críticos.

A França, que procura reforçar o domínio sobre a tecnologia de drones militares, quer assim ancorar o seu exército numa lógica de utilização disruptiva, baseada em aprendizagem contínua e proximidade com os teatros reais de operação.

Esta revolução silenciosa poderá redefinir os padrões da indústria de defesa europeia, num mundo marcado por conflitos prolongados e competição tecnológica implacável.