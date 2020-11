Última hora: Multas por falar ao telemóvel a conduzir sobem 50%

Esta sexta-feira foram aprovadas novas medidas em Conselho de Ministros no que diz respeito ao código da estrada. A medida que mais se destaca é o aumento das multas por falar ao telemóvel.

De acordo com o que foi revelado em conferência de imprensa, as coimas se for apanhado a falar ao telemóvel enquanto conduz sobem 50%.

Multas ao telemóvel passam de 120€ para 250€ e as de 600€ para 1.250€

A grande maioria das multas atualmente passadas pelas autoridades são referentes ao uso do telemóvel durante a condução. De acordo com um estudo, usar o telemóvel enquanto se conduz multiplica o risco de acidente por 23, e 31% dos portugueses admite enviar e ler SMS enquanto conduz.

O Conselho de Ministros desta sexta-feira aprovou o aumento significativo das multas, que podem agora chegar aos 1.250 euros. De acordo com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, as multas de 120 euros passam para 250 e as de 600 euros para 1.250 euros. De acordo com a RR, o Governo também aprovou alterações ao Código da Estrada que clarificam os locais onde as autocaravanas podem pernoitar e aparcar, avança a secretária de Estado da Administração Interna.

Consequências do uso de telemóvel ao volante: