Última Hora: ministra da Justiça anula decisão que retirou proteção a Rui Pinto

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, anulou a decisão que determinava a retirada das medidas de proteção a Rui Pinto, conhecido por ter divulgado milhares de documentos no âmbito do caso Football Leaks. A decisão impede, para já, que avance a medida que colocava em causa a continuidade da proteção de segurança do denunciante.

Rui Pinto está abrangido por um programa especial de proteção desde 2020, no contexto da colaboração com as autoridades judiciais portuguesas. A sua segurança tem sido uma questão central devido à natureza das informações que revelou e às potenciais consequências das denúncias que fez.

Proteção de Rui Pinto volta a estar em análise

A decisão de retirar a proteção tinha sido tomada no âmbito dos procedimentos de avaliação do risco associados ao programa especial de segurança. A sua anulação pela ministra da Justiça representa uma reviravolta no processo e mantém em aberto o futuro das medidas destinadas a garantir a segurança de Rui Pinto.

O caso levanta questões importantes sobre a proteção de denunciantes que colaboram com as autoridades, sobretudo quando estão em causa informações sensíveis e investigações com impacto público.