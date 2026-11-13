Última hora: EUA suspendem descolagens em todos os aeroportos

Os Estados Unidos determinaram a suspensão de todas as descolagens nos aeroportos do país, numa medida extraordinária anunciada pela Administração Federal de Aviação (FAA).

A decisão surgiu depois de terem sido identificados problemas de comunicação nos sistemas de controlo do tráfego aéreo, que estarão a afetar as operações de aviação em território norte-americano.

Segundo o secretário dos Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, a situação está a ser investigada por equipas técnicas da FAA. A prioridade passa por garantir a segurança das operações aéreas antes de permitir o regresso à normalidade.

Suspensão sem duração definida

A ordem abrange os aeroportos de todo o país e determina que as aeronaves permaneçam em terra, impedindo novas descolagens até indicação em contrário.

As aeronaves que já se encontram no ar podem continuar a sua operação e aterrar. Os voos internacionais estão a ser tratados caso a caso.

Até ao momento, não foi avançada uma previsão concreta para o levantamento da suspensão, nem foram divulgados todos os detalhes técnicos sobre a origem da falha.

Esta é uma situação pouco habitual na aviação norte-americana. Uma suspensão nacional semelhante ocorreu em janeiro de 2023, quando uma falha no sistema informático de notificações aos pilotos provocou milhares de atrasos e cancelamentos.

Para já, os passageiros com voos programados nos Estados Unidos deverão acompanhar as informações disponibilizadas pelas companhias aéreas e pela FAA.