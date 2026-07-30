Última hora: aulas no secundário só começam a 21 de setembro

O calendário escolar para o próximo ano letivo sofreu uma alteração de última hora. As aulas destinadas aos alunos do ensino secundário já não arrancam em meados de setembro, estando agora previsto o seu início apenas a 21 de setembro.

A decisão foi anunciada pelo Governo e representa um ajuste ao calendário inicialmente previsto. Assim, os estudantes do ensino secundário terão um regresso às aulas mais tardio do que o habitual.

Esta alteração aplica-se exclusivamente ao ensino secundário, mantendo-se inalteradas, para já, as datas previstas para os restantes níveis de ensino.

O Ministério da Educação deverá divulgar, nas próximas horas, todos os detalhes sobre esta mudança, bem como as orientações dirigidas às escolas para a organização do arranque do novo ano letivo. O Ministro Fernando Alexandre garantiu que 70% dos exames estão classificados e “sem problemas” a registar.

Se frequenta o ensino secundário, ou tem filhos neste nível de ensino, vale a pena confirmar junto da escola a data oficial de início das atividades letivas.