Ucrânia quer usar a pornografia para combater os mísseis russos, com 30 mil drones

O dinheiro dos conteúdos para adultos poderá ajudar a financiar a guerra contra a Rússia. A Ucrânia está a estudar a legalização da pornografia para arrecadar até 25 milhões de dólares por ano em impostos. Segundo os defensores da proposta, o valor daria para comprar cerca de 30 mil drones, uma ligação improvável entre plataformas como o OnlyFans e o campo de batalha.

Ucrânia quer legalizar pornografia para financiar 30 mil drones

A Ucrânia está a estudar uma fonte pouco habitual de financiamento para o esforço de guerra: os impostos sobre a indústria pornográfica. A proposta poderá gerar até 25 milhões de dólares por ano, um valor que, segundo os seus defensores, permitiria financiar cerca de 30 mil drones.

O cálculo é do deputado Yaroslav Zhelezniak, um dos autores da iniciativa. A ideia passa por descriminalizar a produção e distribuição de conteúdos pornográficos e integrar esta atividade na economia formal. Segundo informações, o projeto já passou uma primeira votação no Parlamento e aguarda uma segunda apreciação.

OnlyFans mostra a dimensão do negócio

Os números ajudam a perceber o interesse das autoridades. De acordo com os dados referidos na reportagem, cerca de 7900 ucranianos ganharam mais de 131 milhões de dólares através do OnlyFans em 2023.

Contudo, os criadores de conteúdos enfrentam uma contradição: as autoridades exigem impostos sobre os rendimentos de uma atividade cuja produção e distribuição continuam criminalizadas. Declarar os ganhos pode, assim, expor os próprios contribuintes a processos relacionados com esses conteúdos.

Uma receita adicional para a defesa

Os defensores da alteração argumentam que a legalização também permitiria reduzir oportunidades de corrupção e libertar recursos policiais e judiciais. O objetivo seria enquadrar uma atividade que já existe e arrecadar receitas que atualmente escapam ao Estado.

Apesar do destaque dado aos 30 mil drones, o montante estimado representa uma pequena parcela das necessidades do país. A Ucrânia calcula precisar de cerca de 120 mil milhões de dólares anuais para a defesa, segundo informações.

Há, por isso, uma distinção essencial: os 30 mil drones são uma estimativa do que a receita poderia financiar. Não representam uma encomenda anunciada nem um programa de aquisição já aprovado.

A proposta coloca em discussão uma questão prática: poderá o Estado obter mais benefícios ao tributar esta indústria do que ao continuar a criminalizá-la? Para os seus promotores, a pressão financeira da guerra torna esse debate ainda mais urgente.