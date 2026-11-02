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Ucrânia e Rússia: apps de emergência foram atacadas e emitem alertas de ataques nucleares

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Aplicações de emergência da Ucrânia e Rússia foram comprometidas, levando à divulgação de mensagens falsas sobre ameaças nucleares, químicas e ataques militares.

Ucrânia e Rússia: apps de emergência foram atacadas e emitem alertas de ataques nucleares

A Ucrânia e a Rússia foram alvo de aparentes ciberataques que afetaram as respetivas aplicações móveis de alerta de emergência. Os incidentes, registados durante a noite de domingo para segunda-feira, 1 e 2 de novembro, levaram à distribuição de notificações falsas que alertavam milhões de utilizadores para alegadas ameaças nucleares e outros perigos.

Os ataques ocorreram num contexto de elevada tensão entre os dois países, tendo as autoridades ucranianas e russas confirmado problemas nas suas plataformas de comunicação de emergência.

Ucrânia e Rússia: apps de emergência foram atacadas e emitem alertas de ataques nucleares

Ucrânia recebeu falsos alertas de ameaça nuclear

Na Ucrânia, a aplicação Air Alert, utilizada para informar a população sobre ataques aéreos russos, começou a distribuir notificações falsas sobre ameaças de radiação, ataques químicos e possíveis confrontos nas ruas de Kyiv.

Entre as mensagens divulgadas encontrava-se uma referência ao míssil hipersónico russo Oreshnik, sugerindo que estaria a caminho.

A Força Aérea ucraniana confirmou que a aplicação terá sido alvo de interferência maliciosa, procurando tranquilizar a população.

As autoridades garantiram que não existia qualquer ameaça de radiação nuclear e recomendaram que os cidadãos acompanhassem as informações através dos canais oficiais.

A aplicação chegou a ser temporariamente suspensa para resolver o problema, tendo sido posteriormente recuperada.

Rússia também confirma ciberataque à aplicação de emergência

Poucas horas depois, as autoridades russas anunciaram que a aplicação móvel do Ministério das Situações de Emergência tinha sido alvo de um ciberataque de grandes dimensões.

Segundo o ministério, os atacantes conseguiram enviar informações falsas aos utilizadores, incluindo mensagens que alegavam o lançamento de ogivas nucleares contra várias regiões do país.

As autoridades russas confirmaram que estavam a trabalhar na recuperação do serviço, mas não identificaram os responsáveis pelo ataque.

O ministério esclareceu ainda que a aplicação móvel é apenas um canal complementar de informação e que os restantes sistemas de alerta público continuavam a funcionar normalmente.

Ciberataques com impacto direto na população

Estes incidentes demonstram como os sistemas digitais de comunicação de emergência podem ser utilizados para criar confusão e aumentar a tensão em situações de conflito.

Ao contrário dos ataques tradicionais contra infraestruturas militares ou governamentais, a manipulação de aplicações de emergência pode ter consequências imediatas para a população civil, levando milhões de pessoas a acreditar que estão perante uma ameaça real.

Para já, não existe confirmação de que os dois ataques estejam relacionados, nem foi possível identificar de forma independente os responsáveis pelos incidentes.

O caso volta a colocar em evidência a importância da cibersegurança nos sistemas de alerta público, especialmente em países onde a população depende diariamente destas plataformas para receber informações sobre ataques e procurar abrigo.

Fonte: Reuters, AP, Euronews

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
rússia Ucrânia

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