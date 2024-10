Tudo OK! Concorrência concorda com compra da Nowo pela Digi

Foi no início de agosto que se soube que a Nowo ia ser comprada pela Digi. A operadora romena de telecomunicações DIGI anunciou na altura um acordo para comprar a operadora Nowo por 150 milhões de euros. No entanto, só agora a Autoridade da Concorrência autorizou o negócio.

DIGI deve lançar os primeiros serviços no país até novembro

A Autoridade da Concorrência já aprovou a compra da Nowo pela Digi. Com esta aprovação, que não teve imposição de remédios, a compra avaliada em 150 milhões de euros fica concluída, segundo revela o jornal de negócios. De referir que além da Autoridade da Concorrência, também já os reguladores dos media (ERC) e telecomunicações (ANACOM), já tinham dado o OK para esta aquisição.

Segundo a Anacom, os primeiros serviços da DIGI devem ser lançados no país até novembro. A AdC refere que a entrada iminente da operadora romena “já espoletou, por parte dos restantes operadores, a implementação de estratégias de defesa”. Podem, por exemplo, surgir, marcas secundárias com preços mais baixos do que a principal.

A DIGI é uma empresa de telecomunicações com raízes na Roménia que atua principalmente na Europa, oferecendo serviços de comunicações móveis, Internet e TV. A empresa é conhecida por fornecer serviços de telecomunicações com uma boa relação custo-benefício, muitas vezes com preços competitivos e pacotes atraentes para os seus clientes.