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Trump TV: após barrar acesso à imprensa, Casa Branca lança canal de streaming

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Depois de Donald Trump ter impedido o acesso da CNN, da MS NOW e do POLITICO à Casa Branca, numa decisão contestada como uma forma de censura à imprensa, o confronto com os media ganhou um novo capítulo. As televisões suspenderam a cobertura conjunta dos eventos presidenciais e a Casa Branca lançou a Trump TV.

Imagem da Trump TV

A nova “TV” tem uma emissão em streaming, disponível 24 horas por dia, com discursos, anúncios e momentos escolhidos pela própria administração.

A Casa Branca lançou, a 21 de setembro, a “Trump TV: The Essentials Station”, uma emissão de vídeo dedicada à administração norte-americana. O lançamento está confirmado no site oficial da Casa Branca, que disponibiliza uma ligação para a transmissão no YouTube.

A proposta passa por reunir discursos, anúncios e momentos selecionados da presidência num fluxo contínuo. Segundo a descrição divulgada no lançamento, os conteúdos serão atualizados ao longo do tempo, combinando intervenções presidenciais com destaques da atividade da administração.

Como funciona a Trump TV?

O nome remete para uma estação de televisão, mas o formato apresentado assenta numa transmissão pela Internet, alojada no canal de YouTube da Casa Branca. O acesso também é promovido através da aplicação oficial, segundo o anúncio de lançamento.

No portal da presidência, a Trump TV surge identificada como uma emissão “24/7”, ao lado do espaço destinado às transmissões de eventos e conferências de imprensa. Quem quiser acompanhar os conteúdos pode encontrar o acesso na página de transmissões da Casa Branca.

Há, contudo, um detalhe relevante: emissão contínua não significa acontecimentos em direto durante todo o dia. A programação inclui gravações anteriores. Segundo informações, o arranque recuperou uma intervenção de Trump no Monte Rushmore e incluiu posteriormente imagens da tomada de posse de 2025.

O que levou as televisões a suspender a cobertura conjunta?

O lançamento aconteceu no contexto da decisão de Trump de impedir o acesso da CNN, da MS NOW e do POLITICO à Casa Branca. O presidente anunciou a medida na sexta-feira, 18 de setembro, acusando estes órgãos de divulgarem notícias falsas.

Na segunda-feira, os três avançaram com uma ação judicial. Num comunicado conjunto, defenderam que o Governo não pode determinar o que a imprensa noticia e contestaram a retirada das credenciais dos seus jornalistas.

A disputa afetou também o pool televisivo: o sistema em que diferentes estações se revezam na recolha de imagens do presidente e as partilham com outros meios. Depois de a CNN ser impedida de cumprir o seu turno, foi suspensa essa cobertura conjunta. A suspensão diz respeito a este mecanismo de captação e partilha de imagens; não equivale a deixar de noticiar Trump.

O streaming coloca a mensagem nas mãos da Casa Branca

Do ponto de vista da comunicação digital, a vantagem para a administração é clara: uma emissão própria permite escolher as intervenções, recuperar discursos e definir quais os momentos que recebem maior destaque.

Essa possibilidade também ajuda a perceber a diferença entre os dois formatos. Uma transmissão institucional dá acesso à mensagem que a administração pretende divulgar. O trabalho jornalístico acrescenta perguntas, verificação e contexto.

Assim, a questão levantada pela Trump TV vai além da tecnologia usada para transmitir vídeo. Num momento de conflito sobre o acesso dos jornalistas ao poder, importa perceber quem escolhe o que chega ao público e que espaço existe para escrutinar essa informação.

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Autor: Vítor M.
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Donald Trump Trump TV

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  1. Avatar de Tug@Tek
    Tug@Tek

    eu quero, posso e mando

    Responder
  2. Avatar de Paulo
    Paulo

    E pronto, ficaram um pouco mais próximos da Coreia do Norte, isto aos poucos chega lá.

    Responder
  3. Avatar de Eu
    Eu

    Viva ao fascismo!

    Responder
  4. Avatar de MCorreia
    MCorreia

    Se há coisa que não muda entre os ditadores, é a prática da propaganda. Apenas mudam os meios. Intorrogo-me se aquela trista figura alguma vez vai aceitar ser democraticamente afastado do poder.

    Responder
    1. Avatar de B@rão Vermelho
      B@rão Vermelho

      O mais triste é ver o papel que o Marco António Rubio aceitou fazer em busca da fama e gloria, quem o viu e quem o vê.

      Responder
      1. Avatar de Realista
        Realista

        Nem mais. Dos poucos tipos verdadeiramente capazes desta administração.

        Responder
  5. Avatar de Max
    Max

    A inveja que Trump tem de Xi Jinping e de Putin, que não têm que se preocupar com essas chatices da democracia.

    Corta o acesso à Casa Branca a jornalistas de três canais (CNN, MS Nowe do Político) e os outros canais de televisão, em solidariedade, suspenderam a cobertura dos eventos de Trump – CBS, NBC, ABC e Fox News … até a Fox News!

    Respondeu a Casa Branca com a Trump TV, para os fiéis. Acho que vai ter que aumentar a oferta, atualmente em 5.000 dólares por adulto, para atrair votos para os republicanos ganhar as eleições de novembro.

    Responder
    1. Avatar de To Canelas
      To Canelas

      Neste momento a diferença da "democracia" dos EUA para a Russia e China é minima, com a tendencia a ficar praticamente igual.

      Responder
  6. Avatar de B@rão Vermelho
    B@rão Vermelho

    Qualquer semelhança com a ascensão de um ditador ao poder não é coincidência.

    Que o Tampa é louco já não deixa duvidas a ninguém, mas haver que o idolatre, essa parte é que não compreendo.

    Responder
    1. Avatar de Mr. Y
      Mr. Y

      Os americanos são um zero à esquerda quanto ao conhecimento de História

      Responder
    2. Avatar de Max
      Max

      Ditador, bem … está limitado pelos dois mandatos, que terminam daqui por 2 anos e alguns meses.

      Xi Jinping já vai no 3º, desde 2013. A constituição restringia a dois mandatos, já foi alterada para poder ser reeleito sem limite.

      Putin vai no 5º, desde 2000, Interrompeu a presidência de 2008 a 2012 (porque a constituição só permitia dois mandatos), passando-a ao adjunto Medvedev e passando ele a primeiro ministro. Também introduziu reformas constitucionais para poder ser reeleito mais vezes

      Trump, coitado, já lançou a escada para o Congresso alterar a lei dos dois mandatos, mas não tem tido sorte. Como candidato a ditador tem os dias contados. Deve olhar para os outros e roer-se de inveja.

      Quase nem consegue fazer obras nenhumas, até o salão de baile tem tido problemas com os tribunais, Ao menos Burbanguly Berdimuhammedow, presidente do Turquemenistão de 2006 a 2022 (passou o cargo ao filho) proibiu a importação de veículos escuros e na capital só circulam veículos brancos , em ruas rodeadas de edifícios brancos. Trump só conseguiu remodelar um espelho de água, que está cheio de problemas, e ainda não conseguiu as autorizaçõs finais para o seu arco do triunfo ("arco de Trump"). Só conseguiu encher a casa oval de dourados. Nem mudar o nome do Kennedy-Center (o centro de artes) os tribunais permitiram, mudou a fachada para Trump-Kennedy-Center mas teve que tirar o Trump (mas sempre conseguiu demitir os administradores do Kennedy Center e substituí-los por fiéis, que o elegeram a ele como presidente)

      Assim não se consegue ser um ditador em condições.

      Responder
  7. Avatar de sapochicão
    sapochicão

    Acho que também vai transmitir os jogos da liga portuguesa LOL para além do porn 24/7 em PIP

    Responder
  8. Avatar de Gringo Bandido
    Gringo Bandido

    Votar nesta gente só promove divisão e miséria, acorda Europa, não caiam no conto do vigário populista que só serve para proteger o dinheiro de uns poucos e dividir para reinar.

    Olhem para a américa é o futuro que nos espera se cederem á ignorancia.

    Responder
  9. Avatar de Redin
    Redin

    Mais um excelente canal para eu juntar aos que eu uso para limpar o rabiosque.

    Responder
  10. Avatar de Joni
    Joni

    Cada um faz de ditadura como pode. Nos EUA continuam todos a poder dizer o que quiserem, na TV ou nas redes sociais. Já no Reino Unido e na Alemanha vão cidadãos presos às dezenas todas as semanas por publicações nas redes socias. E em Portugal, os meios de comunicação social recebem bom dinheiro do estado para seguirem as suas regras editoriais.

    Responder
  11. Avatar de Luis
    Luis

    Baby steps até se tornar uma Ditadura! Bem me lembro de ele dizer, ide votar, será a última vez que necessitam de o fazer!

    Responder
  12. Avatar de CIéqueébom
    CIéqueébom

    O homem anda doente.

    Responder
  13. Avatar de vp
    vp

    Normalmente não costumo comentar mas ás vezes é preciso para agitar as águas.

    Gostem do tipo ou não, vamos ser honestos e diretos os media de hoje e já de á bastante tempo gostam de exagerar e chegar a deturpar o que é e acontece.

    Se andarem na interwebs sem ser no FB marketplace ou no tinder/grindr ou a nas "echo chamber" dos twitters/x blusky já devem ter prestado atenção ao seguinte

    1- Os media na casa branca já tinham sido avisados repetidamente (especialmente a CNN) para reportarem as coisas como são e não se porem a dar a voltinha deles, senão podia ser-lhes removido os privilégios com a casa branca.

    2- Se tiverem tempo e quiserem ver as diferenças ide ver as coberturas das receções e comunicados feitas pelos medias "oficiais" (CNN e etc) com as não editadas de canais como da forbes (ide ao youtube), muito do que é projetado no generalista é editado com uma narrativa especifica e não objetiva como deveria ser. (os próprios jornalistas são ativistas)

    3- Não houve censura ou controlo dos media como se anda a propagar. o acesso á casa branca só é dado a quem a casa branca quer, o espaço dos "media" na casa branca é só uma comodidade antes era enviado um comunicado em papel ou iam receber a noticia no portam de entrada. Não existe qualquer lei ou provisão que dê acesso aos media á casa branca ou ao avião do presidente (o famoso caso do presidente ter ido em outro avião é um exemplo. os serviços secretos SÓ querem saber da segurança do presidente e membros do governo os media são meros extras e a proteção e segurança dos mesmos é preferida mas não é garantida).

    4- Quantas vezes já foram reportados com factos erros e alguns crassos e não houve qualquer tipo de pedido de desculpa ou retração. Eventualmente as mal-praticas e faltas e respeito pela profissão e também ao presidente DELES ia ter repercussões.

    Os media ainda não perceberam uma coisa extremamente importante o presidente só tem que dar cavaco ao senado (em algumas situações) ao supremo (em algumas situações) e ao eleitorado na altura das eleições, não aos media.

    Aqui na tugalandia é a mesma coisa o PR e o PM não tem que dar cavaco aos media nem sequer tem que lhes dar porra nenhuma.

    Os media tem liberdade de expressão e de reportar os factos (nada mais que isso, artigos de opinião não são factos, discordâncias com a posição ou ação/falta dela do presidente não são factos ,etc)

    O pessoal por vezes esquecesse que o presidente dos Estados Unidos tem mais poderes sozinho que um rei numa monarquia constitucional moderna ou o nosso PM e PR juntos, o que para nós é estranho e devido ao por vezes má caracterização das coisas é que o chamam de ditador, quando não mais está a exercer os poderes que lhe são conferidos pela constituição e senado (isto explicado por amigos que vieram dos USA para gozar a reforma porque e passo a citar "isto aqui é como a florida mas com menos gators").

    Só assim um afora. Ide ver as entrevistas dele nos anos 80/90, as mesmas opiniões de hoje, adorado pelos media, democrata, mudou de partido – inimigo publico n1 pelos media de forma imediata. Algumas das políticas/medidas que ele aplica hoje já tinham sido faladas tanto pelo bill outras por bush e até o obama (tudo na altura laudado como ideias brilhantes, não aplicadas por falta de financiamento ou por falta de apoio do senado ou citando outra vez os meus amigos "balls"), o "orange man bad" lá arranja maneira e aplica e é o fim do mundo segundo os media.

    E antes que me estique mais, não sou fan do donald ou algo que o valha arrumem as forquilhas sff, e vejam como se comportam ás vezes os media de cá e depois digam com honestidade que ainda estão a ver noticias e não a comer uma variedade chantilli de propaganda. Lembrem-se o 25 de abril veio acabar com uma ditadura não o fascismo que em portugal nunca entrou o próprio salazar acabou com esse mal antes de ele começar (o próprio soares teve de o admitir o salazar não foi nem era fascista, se tiverem duvidas o video está no youtube), os fascistas eram na espanha e na italia os nazis éra na alemanha, é necessário fazer o fact check de vez em quando pois nem tudo que passa nos media vem 100% correto.

    Responder
  14. Avatar de LMR
    LMR

    Faz falta muitas Manuelas Moura Guedes. Não houve um/uma único/a jornalista que lhe perguntasse na tromba quem é o maior difusor de Fake News. Os jornalistas e comentadores até costumam fazer o jogo dele dizendo que aprecia os lideres poderosos ao invés de dizerem que não se mete com eles por medo. Agora o presidente Trampa vai ter um órgão onde pode divulgar todas as badalhoquices que quiser; até que mudou o nome da ETAR de Nova Iorque para "Goela de Trump".

    Responder
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