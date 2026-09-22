Trump TV: após barrar acesso à imprensa, Casa Branca lança canal de streaming

Depois de Donald Trump ter impedido o acesso da CNN, da MS NOW e do POLITICO à Casa Branca, numa decisão contestada como uma forma de censura à imprensa, o confronto com os media ganhou um novo capítulo. As televisões suspenderam a cobertura conjunta dos eventos presidenciais e a Casa Branca lançou a Trump TV.

A nova “TV” tem uma emissão em streaming, disponível 24 horas por dia, com discursos, anúncios e momentos escolhidos pela própria administração.

A Casa Branca lançou, a 21 de setembro, a “Trump TV: The Essentials Station”, uma emissão de vídeo dedicada à administração norte-americana. O lançamento está confirmado no site oficial da Casa Branca, que disponibiliza uma ligação para a transmissão no YouTube.

A proposta passa por reunir discursos, anúncios e momentos selecionados da presidência num fluxo contínuo. Segundo a descrição divulgada no lançamento, os conteúdos serão atualizados ao longo do tempo, combinando intervenções presidenciais com destaques da atividade da administração.



Como funciona a Trump TV?

O nome remete para uma estação de televisão, mas o formato apresentado assenta numa transmissão pela Internet, alojada no canal de YouTube da Casa Branca. O acesso também é promovido através da aplicação oficial, segundo o anúncio de lançamento.

No portal da presidência, a Trump TV surge identificada como uma emissão “24/7”, ao lado do espaço destinado às transmissões de eventos e conferências de imprensa. Quem quiser acompanhar os conteúdos pode encontrar o acesso na página de transmissões da Casa Branca.

Há, contudo, um detalhe relevante: emissão contínua não significa acontecimentos em direto durante todo o dia. A programação inclui gravações anteriores. Segundo informações, o arranque recuperou uma intervenção de Trump no Monte Rushmore e incluiu posteriormente imagens da tomada de posse de 2025.



O que levou as televisões a suspender a cobertura conjunta?

O lançamento aconteceu no contexto da decisão de Trump de impedir o acesso da CNN, da MS NOW e do POLITICO à Casa Branca. O presidente anunciou a medida na sexta-feira, 18 de setembro, acusando estes órgãos de divulgarem notícias falsas.

Na segunda-feira, os três avançaram com uma ação judicial. Num comunicado conjunto, defenderam que o Governo não pode determinar o que a imprensa noticia e contestaram a retirada das credenciais dos seus jornalistas.

A disputa afetou também o pool televisivo: o sistema em que diferentes estações se revezam na recolha de imagens do presidente e as partilham com outros meios. Depois de a CNN ser impedida de cumprir o seu turno, foi suspensa essa cobertura conjunta. A suspensão diz respeito a este mecanismo de captação e partilha de imagens; não equivale a deixar de noticiar Trump.

O streaming coloca a mensagem nas mãos da Casa Branca

Do ponto de vista da comunicação digital, a vantagem para a administração é clara: uma emissão própria permite escolher as intervenções, recuperar discursos e definir quais os momentos que recebem maior destaque.

Essa possibilidade também ajuda a perceber a diferença entre os dois formatos. Uma transmissão institucional dá acesso à mensagem que a administração pretende divulgar. O trabalho jornalístico acrescenta perguntas, verificação e contexto.

Assim, a questão levantada pela Trump TV vai além da tecnologia usada para transmitir vídeo. Num momento de conflito sobre o acesso dos jornalistas ao poder, importa perceber quem escolhe o que chega ao público e que espaço existe para escrutinar essa informação.