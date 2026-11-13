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Trump sugere Tim Cook para suceder a Jensen Huang na Nvidia

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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que Tim Cook deveria ser o próximo CEO da Nvidia. A ideia surge no mesmo dia em que Jensen Huang se demitiu do cargo.

A sugestão apareceu numa publicação de Trump na rede Truth Social, esta quinta-feira, 12 de novembro. O Presidente considera que só uma pessoa serve para o lugar e escreveu: “Uma Lenda substitui uma Lenda!”. Por agora, trata-se apenas de uma opinião pública, sem qualquer decisão da Nvidia.

A saída de Jensen Huang

Huang demitiu-se de CEO e de membro do conselho de administração da Nvidia, com efeito imediato. A diretora financeira, Colette Kress, assume a liderança de forma interina e mantém as funções de CFO até haver um sucessor definitivo.

O conselho vai agora procurar um novo CEO, entre candidatos internos e externos. Harvey C. Jones foi nomeado o primeiro presidente do conselho de administração da empresa. A Nvidia espera que as operações, os compromissos com clientes e o plano de produtos continuem sem interrupções.

O perfil de Tim Cook

Cook deixou o cargo de CEO da Apple a 1 de setembro de 2026, ao fim de 15 anos, e foi sucedido por John Ternus. Continua na empresa como presidente executivo do conselho de administração, onde trata da relação com decisores políticos e das relações internacionais, incluindo a China.

Jeffrey Sonnenfeld, da Yale School of Management, já tinha proposto o nome de Cook num artigo de opinião na Time, a 11 de novembro. O argumento era que Cook já provou saber suceder a um fundador icónico, Steve Jobs.

Não é claro se Trump falou a sério ou se lançou apenas uma ideia de improviso. Também não há um sucessor definitivo. Até haver uma decisão do conselho, a sugestão de Trump deve ser vista como especulação.

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Autor: Rui Neto
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Donald Trump Jensen Huang Tim Cook

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Comentários

1
  1. Avatar de Zé Cagão Fonseca A.
    Zé Cagão Fonseca A.

    Se soubessem o génio que eu sou, já me tinham indicado para CEO da INvidia e não é engano o I, pesquisem e perceberão.

    Responder

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