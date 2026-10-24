Trump quis mudar nome do Oceano Atlântico no Google Maps mas levou nega

Donald Trump revelou que tentou convencer Sundar Pichai, CEO da Google, a alterar o nome do Oceano Atlântico no Google Maps. A ideia passava por batizar a massa de água com a sua própria marca ou associá-la aos EUA, propondo termos como Oceano Trump ou Oceano Americano. A confissão surgiu numa ação pública na Carolina do Sul, onde o presidente partilhou os detalhes do telefonema que fez.

O líder da Google travou de imediato a proposta e recusou avançar com alterações cartográficas desta dimensão. Segundo o relato de Trump, o executivo explicou que os oceanos tocam dezenas de países diferentes e não podem ser tratados como elementos geográficos locais sujeitos a caprichos de um único território. Perante a firmeza da resposta, a ideia acabou por cair por terra.

Mudanças que a Google já tinha aceite no mapa

Esta tentativa não surgiu no vazio. O serviço de mapas já tinha aplicado recentemente ajustes polémicos por via de ordens executivas norte-americanas, como a alteração do Golfo do México para Golfo da América para os utilizadores situados dentro dos EUAs. O mesmo cenário aconteceu com o Lago Ontário, rebatizado para Lago América no território norte-americano enquanto o resto do mundo manteve a designação original.

Na prática, a plataforma de navegação opta por ajustar rótulos geográficos conforme o endereço IP e a legislação de quem consulta o mapa. Foi este precedente de cedência a pressões políticas domésticas que abriu a porta para o pedido caricato sobre o Oceano Atlântico. Desta vez, contudo, a equipa de engenharia e gestão colocou uma linha vermelha clara na gestão de águas internacionais.

Fronteira que nenhum algoritmo pode apagar

Trump chegou inclusive a enviar uma maquete visual com a nova designação inserida no mapa para demonstrar como o projeto ficaria na interface da aplicação. A insistência esbarrou no bom senso diplomático e nas próprias diretrizes do setor, até porque uma alteração destas provocaria um choque imediato com governos europeus e africanos banhados pelas mesmas águas.

Sem conseguir impor a sua marca a leste, o presidente dos EUA já começou a apontar agulhas ao Pacífico, sugerindo em tom informal que essa poderá ser a próxima massa de água a tentar rebatizar. No entanto, fora dos comícios e dos discursos inflamados, os serviços cartográficos continuam a reger-se por convenções internacionais que impedem a apropriação privada ou nacional de oceanos inteiros.

O episódio mostra como as grandes plataformas de mapas vivem numa corda bamba constante entre exigências de poder político e a precisão geográfica global. Apesar de pequenos recuos regionais no passado, a infraestrutura da Google provou que há limites técnicos e geopolíticos que não se vergam a um simples telefonema.