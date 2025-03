Trump Media anuncia acordo com a Crypto.com para lançar produtos “Made in America”

A empresa-mãe da rede social do atual Presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou um acordo com a Crypto.com, de Singapura, para lançar uma série de fundos negociados em bolsa (em inglês, ETF) e outros produtos. Desde o comunicado, as ações da Trump Media subiram cerca de 9%.

Num comunicado à imprensa, a Trump Media anunciou um acordo com a Crypto.com e esclareceu que os ETF e outros produtos negociados em bolsa terão um foco "Made in America", segundo citado pela CNBC.

Além disso, a empresa informou que as novidades serão lançadas ainda este ano, sujeito à aprovação regulatória.

O Presidente Donald Trump reforça, desta forma, a sua presença no mundo das criptomoedas, depois de a sua família ter introduzido vários tokens e memecoins da marca Trump e anunciado a World Liberty Financial.

Além disso, com este anúncio, Trump esbate ainda mais a linha ténue que tem separado os seus empreendimentos comerciais da sua agenda política.

Afinal, o Presidente dos Estados Unidos é o proprietário maioritário da Trump Media, que tem uma capitalização de mercado de cerca de 4,6 mil milhões de dólares, conforme a CNBC.

Segundo a informação partilhada, grande parte do trabalho de colocar os novos ETF no mercado caberá à Crypto.com e à sua afiliada nos Estados Unidos, a Foris Capital; e os fundos serão comercializados sob a marca fintech da Trump Media, Truth.Fi.

Os ETF estarão disponíveis internacionalmente, incluindo na Europa e na Ásia, nas principais corretoras e através da aplicação Crypto.com, que conta com 140 milhões de utilizadores.