Trouxe garrafas e latas de Espanha? Podem valer dinheiro em Portugal
Se passeou ou até fez férias em Espanha e agora está de regresso, talvez valha a pena olhar para as garrafas de plástico e latas antes de as colocar no ecoponto. Algumas embalagens compradas no país vizinho podem ser aceites pelas máquinas Volta em Portugal e dar direito a um reembolso de 10 cêntimos. Mas há um detalhe importante.
Garrafas espanholas podem funcionar nas máquinas Volta
O Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), comercialmente conhecido como Volta, está em funcionamento em Portugal desde 10 de abril de 2026.
O princípio é simples: na compra de uma bebida abrangida é cobrado um depósito de 10 cêntimos, recuperado quando a embalagem é devolvida.
Curiosamente, algumas embalagens compradas em Espanha também estão a ser reconhecidas pelas máquinas portuguesas. A situação foi demonstrada recentemente com uma embalagem adquirida no país vizinho que foi aceite por uma máquina Volta em Portugal.
A explicação estará nas embalagens utilizadas pelos fabricantes para diferentes mercados. Algumas bebidas vendidas em Espanha podem utilizar exatamente a mesma embalagem destinada ao mercado português, incluindo o símbolo Volta e um código de barras reconhecido pelo sistema nacional.
Mas atenção: não é dinheiro grátis por qualquer garrafa espanhola
Isto não significa que possa regressar de Espanha com um saco de latas e garrafas e receber automaticamente 10 cêntimos por cada uma.
Para ser aceite pelo sistema português, a embalagem tem de cumprir os critérios definidos pelo Volta. Deve estar vazia, intacta, apresentar o símbolo Volta e possuir um código de barras legível. No caso das garrafas, deverá igualmente conservar a tampa.
As máquinas identificam individualmente cada embalagem. Se o código não constar da base de dados do sistema ou a embalagem não cumprir os requisitos, será simplesmente recusada.
Há ainda uma particularidade curiosa: pode acontecer uma embalagem comprada em Espanha ser aceite em Portugal mesmo que o consumidor não tenha pago os 10 cêntimos de depósito quando a adquiriu. É precisamente por isso que esta possibilidade deverá ser encarada como uma consequência da utilização de embalagens comuns a vários mercados e não como uma regra geral.
Espanha prepara o seu próprio sistema Volta
A situação deverá tornar-se menos invulgar à medida que Espanha avançar com o seu próprio Sistema de Depósito, Devolução e Retorno.
Portugal chegou primeiro. Desde abril, o SDR português abrange embalagens primárias não reutilizáveis de bebidas em plástico, metais ferrosos e alumínio com capacidade inferior a três litros. Entre as bebidas abrangidas encontram-se águas, sumos, refrigerantes, bebidas energéticas, cerveja, sidra e sangria.
O sistema português tem uma meta ambiciosa: recolher 70% das embalagens abrangidas ainda em 2026, 80% em 2027 e atingir os 90% até ao final de 2029.
Portanto, se regressar de Espanha com algumas garrafas ou latas, há uma verificação muito simples a fazer antes de as colocar no ecoponto: procure o símbolo Volta. Se estiver presente e a embalagem estiver intacta e com o código de barras legível, experimente colocá-la numa máquina. Pode valer 10 cêntimos.
Fazerem-nos mendigar 10cent ao que este país chegou. Vais ao restaurante pagas 10 cent estragues ou não a lata. Se ainda houvesse fiscalização. Bares de praia então é mato. No início ainda me chateava agora vai tudo amolgado e nas garrafas levo o rótulo.