Trabalho remoto não tem um impacto negativo na produtividade dos trabalhadores

Com a pandemia, o trabalho remoto tornou-se (quase) regra. No entanto, mesmo antes disso, havia quem preferisse executar as suas tarefas fora de um escritório. Se pensa que este método impacta negativamente a produtividade dos trabalhadores, um novo estudo surge, agora, a negar essa especulação.

Além da produtividade, o estudo também concluiu que os funcionários precisam de pausas regulares.

Uma equipa de investigadores da Escola de Saúde Pública da Texas A&M University realizou um novo estudo que abordou o impacto do trabalho remoto. Este concluiu que a resiliência dos funcionários poderá ver-se aumentada quando as tarefas são executadas fora do escritório.

O estudo considerou os dados tecnológicos dos funcionários antes, durante e depois do furacão Harvey. Embora a utilização total de computadores tenha diminuído durante o furacão, regressou rapidamente aos níveis anteriores ao desastre sete meses após o evento.

Quase todos os trabalhadores do estudo estavam de volta ao mesmo nível de produção que estavam antes do furacão Harvey. Esta é uma mensagem enorme neste momento para os empregadores, porque estamos a realizar debates nacionais sobre se os empregados devem ou não poder trabalhar remotamente ou num horário híbrido.

Trabalhadores devem fazer pausas regulares

Além de avaliar a produtividade, o estudo analisou as causas das lesões no local de trabalho. Dessa forma, concluiu que é importante que os funcionários façam pausas regulares, por forma a evitar que se magoem.

A investigação diz que se se trabalhar de uma certa forma a um certo ritmo durante uma certa duração, é mais provável que se torne ferido por esse trabalho. Mas se trabalhar um pouco menos ou um pouco menos frequentemente ou quebrar a duração ou tiver certos traços de carácter - como a postura - então é menos provável que desenvolva um problema ao fazer o seu trabalho de escritório.

Explicou Mark Benden, diretor do Centro Ergonómico da Escola de Saúde Pública, acrescentando que os patrões deveriam promover essas pausas, de modo a garantir que os trabalhadores recarreguem energias para executar o seu trabalho. Na sua opinião, dessa forma, a mão-de-obra seria mais saudável.

As pessoas que fizeram as pausas recomendadas foram globalmente mais produtivas. Fizeram mais. Precisamos de aprender isto sobre as pessoas, precisamos de ensinar as pessoas sobre isso, e depois precisamos de ajudar as pessoas a fazê-lo de facto.

Concluiu.