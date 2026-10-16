“Trabalhar no escuro”: mais de 91% das USF registaram três ou mais falhas informáticas

Um estudo da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar (USF-AN) indica que mais de nove em cada 10 unidades registaram três ou mais indisponibilidades das aplicações informáticas no último ano, a que se juntam falhas de material básico em mais de 82% dos casos.

Esta sexta-feira, no 17.º Encontro Nacional das USF, que decorre em Gondomar, a USF-AN apresenta o estudo “O Momento Atual da Reforma dos Cuidados de Saúde Primários em Portugal 2025/2026”. O trabalho reúne as respostas de 541 coordenadores de USF, o que corresponde a 76% dos convidados a participar. À data do estudo, entre 19 de junho e 4 de agosto, existiam 712 unidades, número que entretanto subiu para 717. Entre os temas analisados destacam-se os seguintes:

Estabilidade dos sistemas informáticos;

Disponibilidade de material;

Satisfação com várias aplicações em uso.

Indisponibilidades informáticas com impacto nos cuidados

Todas as USF que responderam ao questionário tiveram pelo menos um episódio de indisponibilidade das aplicações informáticas. Em 91,1% das unidades as falhas ocorreram três ou mais vezes e, dentro deste grupo, 15,7% registaram mais de 50 episódios ao longo do ano.

Cresceu também a percentagem de unidades que esperaram mais de um dia pela reposição do acesso, que passou de 10,0% em 2024/25 para 15,7%, e 98,7% referem impacto na qualidade dos cuidados, o valor mais elevado da série do estudo.

Segundo André Biscaia, presidente da USF-AN e coordenador do estudo, uma falha informática representa também um risco clínico para o utente e para o profissional. Com tudo informatizado e sem suporte em papel, uma interrupção que dure um dia ou mais obriga as equipas, nas suas palavras, a “trabalhar no escuro”.

Falta de material básico atinge a maioria das unidades

O problema não se limita ao software, uma vez que 82,6% das USF inquiridas registaram faltas de material básico durante o ano, com 22,7% a indicarem mais de dez ocorrências, 31,1% entre três e dez e 28,8% uma ou duas. Em 68,6% dos casos, a reposição demorou 48 horas ou mais.

Segundo André Biscaia, estão em causa itens como material para pensos, alguns medicamentos e vacinas, essenciais aos cuidados básicos de uma USF. Na sua opinião, é desta situação que resulta muita da insatisfação sentida pelos profissionais.

eVacinas com a maior queda de satisfação

O estudo analisou ainda várias aplicações. Este ano, a eVacinas mereceu particular destaque, pelos piores motivos. Historicamente a aplicação mais bem avaliada, com taxas de satisfação sempre superiores a 60% desde 2020/21, viu esse valor descer de 61,9% para 43,7%, uma quebra de 18,2 pontos percentuais e a maior alguma vez registada nesta série.

Na perspetiva da USF-AN, a descida deverá estar relacionada com a introdução da versão 2.0 em abril de 2026, uma plataforma há muito aguardada, mas cujo arranque, segundo o relatório, não foi isento de percalços, embora o estudo não discrimine essa relação.

O presidente da associação refere que, em plena época de vacinação contra a gripe, o sistema está muitas vezes muito lento e, outras vezes, simplesmente não funciona, levando os enfermeiros a vacinar sem a certeza absoluta de que a pessoa ainda não foi vacinada, de que não tem algum problema ou de que não existe alguma restrição.

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