Com 56,3 pontos em 100, contra uma média mundial de 63, Portugal fica abaixo da média no Joy Index da Edenred. Mais de um terço dos colaboradores está no nível baixo de felicidade.

Em Portugal, a felicidade no trabalho está abaixo da média mundial, segundo o Joy Index, o Índice Global de Felicidade no Trabalho divulgado pela Edenred. Com 56,3 pontos em 100, o país ocupa a penúltima posição entre os 27 mercados analisados, ficando apenas à frente do Japão, que regista 47 pontos. Realizado online entre 6 e 24 de julho de 2026, o estudo recolheu as respostas de 17.450 colaboradores e 8920 responsáveis de Recursos Humanos.

Como é medida a felicidade

O índice resulta de 10 indicadores sobre a experiência profissional, incluindo os seguintes:

Sensação de energia Valorização Orgulho Esgotamento Sentido de propósito Frustração Ligação aos colegas Engagement geral

As respostas são convertidas numa pontuação de 0 a 100, distribuída por três níveis: baixo (0 a 49), médio (50 a 74) e alto (75 a 100).

Em Portugal, 36% dos colaboradores apresentam felicidade baixa, 45,7% média e 18,3% alta. No topo da classificação estão a Índia, com 73 pontos, e o México e o Peru, com 72. Imediatamente acima de Portugal surgem a Chéquia e a Eslováquia, ambas com 57 pontos.

O relatório destaca os resultados mais elevados dos mercados em rápido crescimento, como a Índia e vários países da América Latina, e admite que as diferenças possam refletir fatores económicos e culturais, incluindo as perspetivas de mobilidade social e a pressão do custo de vida.

Quem é mais feliz quer ficar e sente-se mais produtivo

A nível mundial, 94% dos colaboradores com felicidade alta esperam permanecer na empresa nos 12 meses seguintes, contra 63% dos que apresentam felicidade baixa. Na produtividade, 73% dos mais felizes sentem-se mais produtivos do que há um ano, face a 27% dos menos felizes.

Em Portugal, a diferença na intenção de permanência é ainda maior: 98,2% dos colaboradores com felicidade alta querem continuar na empresa, contra 58,3% dos que têm felicidade baixa. Quanto à produtividade percebida, os valores são de 66,7% e 27,1%, respetivamente.

O estudo ressalva que estes resultados não demonstram uma relação de causa e efeito. Ainda assim, recorda que os colaboradores desmotivados custam à economia mundial entre 8,8 e 10 biliões de dólares anuais em produtividade perdida, segundo a Gallup. Já a substituição de um colaborador numa função não executiva custa entre 4700 e 5475 dólares, segundo os dados da SHRM para 2025 citados.

Reconhecimento, salário e benefícios

O reconhecimento por parte das chefias destaca-se como uma das formas de melhorar a experiência profissional. A nível global, passar de nenhuma manifestação de apreço para uma por mês está associado a um aumento da intenção de permanência na empresa, de 73% para 86%, e da produtividade percebida, de 34% para 57%.

Apesar desta associação, apenas 18% dos colaboradores recebem reconhecimento formal ou informal do gestor pelo menos três vezes por mês.

Em Portugal, a remuneração é o principal fator de felicidade no trabalho, apontado por 46% dos colaboradores. Seguem-se as seguintes:

Relações com os colegas (30,3%);

Reconhecimento e valorização (27,7%);

Flexibilidade e equilíbrio entre vida pessoal e profissional (27%).

Os benefícios também assumem um papel relevante: 64% dos colaboradores portugueses consideram-nos tão ou mais importantes do que o salário. A nível global, os colaboradores com felicidade alta recebem, em média, cinco benefícios, contra três entre os que apresentam felicidade baixa.

Em resumo, Portugal apresenta um dos resultados mais baixos de felicidade no trabalho entre os 27 mercados analisados, com mais de um terço dos colaboradores no nível baixo. Os dados mostram também que os trabalhadores mais felizes manifestam maior intenção de permanecer na empresa e sentem-se mais produtivos, embora não seja possível estabelecer uma relação de causalidade.

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