Trabalhadores da SpaceX aliviados com Elon Musk mais focado no Twitter

Elon Musk tem a fama de não ser o melhor patrão do mundo, nem tão pouco de promover o melhor ambiente de trabalho no seio das suas empresas. Além de exploração dos trabalhadores, parecem imperar atitudes racistas e misóginas.

Agora, com Elon Musk mais focado no Twitter, os funcionários da SpaceX já revelaram que o ambiente de trabalho está muito mais calmo.

Os trabalhadores da SpaceX parece que estão aliviados com o facto de Elon Musk estar agora mais focado no Twitter. Segundo avança o Bloomberg, o ambiente de trabalho na SpaceX está mais calmo.

O jornal falou com alguns funcionários atuais e antigos da SpaceX, que pediram anonimato, que, depois da compra do Twitter, Elon Musk deixou de dar atenção à empresa espacial de forma diária, o que tornou a empresa aparentemente mais calma.

Contudo, o papel de Elon Musk, segundo relatam, continua a ser essencial na definição de estratégias de atuação, nomeadamente, no investimento em viagens espaciais, como as viagens a Marte e o trabalho com a NASA para colocar os humanos novamente na Lua.

Há que recordar que no início de dezembro, o magnata elogiou as equipas de trabalho da SpaceX, garantindo que não precisam dele para continuarem a atingir os objetivos propostos, ainda que ele continue a supervisionar tudo o que é feito. Este ideia foi remetida não só para a SpaceX, mas também para a Tesla.

Apesar do sucesso mundial das suas empresas, a fama de Elon Musk enquanto patrão nunca foi muito boa, tal como o ambiente que se vive no seio das empresas. Fala-se de horas de trabalho extraordinárias impostas pelo CEO, de ambiente de racismo, misoginia e até assédio sexual.