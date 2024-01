Toyota descarta a hipótese de um Aygo elétrico devido ao custo das baterias

A Toyota não planeia entrar na guerra de preços dos carros elétricos, e partilhou que não lançará um modelo elétrico mais pequeno e barato, devido ao elevado custo das baterias.

Segundo Andrea Carlucci, chefe de desenvolvimento de produto da Toyota, além de os elétricos ainda terem uma conotação premium, será necessária uma "mudança substancial no custo das baterias" para que seja rentável produzir, em massa, um carro elétrico a um preço baixo.

Não podemos atingir esse nível neste momento [...] não estou a dizer que não precisamos de uma oferta aí. Estou apenas a olhar para onde está o mercado hoje. Sei que há uma tendência de baixar o preço, é óbvio. [...] se eu olhar para componentes acessíveis no mercado, [...] a oferta de um carro eléctrico a bateria é limitada.

Disse Andrea à Autocar.

No final de 2021, a Toyota apresentou um protótipo que parecia antecipar a chegada de um equivalente elétrico do Aygo X Cross, o bZ Small Crossover. No entanto, em 2024, tudo indica que o desenvolvimento deste pequeno crossover poderá ter sido adiado ou descartado, na sequência da recente mudança de estratégia da fabricante, relativamente aos elétricos.

Enquanto marcas como Citroën, Renault ou Volkswagen anunciaram o lançamento de modelos para o segmento A (urbano) com preços inferiores a 20.000 euros, a Toyota descartou o desenvolvimento de um Aygo elétrico, pelo custo que continua associado às baterias, sendo o seu elétrico mais barato, para já, o Urban Crossover concept, que deverá custar cerca de 37.000 euros.

Na perspetiva de Carlucci, a narrativa sobre carros elétricos deveria "passar pela honestidade" e pela informação daquilo que o cliente está, "exatamente", a comprar.