Top 10 jogos mais vendidos para Android

A Google disponibiliza na sua loja de aplicações dedicadas ao Android milhares de jogos, muitos deles de grande qualidade. Nos seus tops há destaque para os mais vendidos.

O que hoje lhe apresentamos são assim 10 dos melhores que constam desta lista, segundo a avaliação dos próprios jogadores.

10 jogos mais vendidos para Android

Grand Theft Auto: San Andreas

O GTA é um dos jogos mais populares do mundo dos videojogos que está também disponível para dispositivos móveis. Surge, portanto, como um dos mais vendidos no universo Android estando disponível por 7,99 €.

Com um vasto mundo aberto que cobre o estado de San Andreas e as suas três maiores cidades – Los Santos, San Fierro e Las Venturas, Grand Theft Auto: San Andreas mantém uma maior fidelidade visual e mais de 70 horas de jogo.

Homepage: Rockstar Games

Preço: 7,99 €

Pontuação: 4,5 Estrelas

Five Nights at Freddy’s

Five Nights at Freddy’s é um jogo simples onde o terror é a premissa principal. Trata-se, portanto, de uma versão remasterizada da versão para PC e exige um dispositivo com, pelo menos, 2 GB de RAM.

Há que referir que este jogo está inteiramente em inglês.

Reigns

Em Reigns, assuma o papel de um monarca medieval da modernidade e sente-se no trono com intenções benevolentes (ou malignas), deslizando os seus dedos reais para a esquerda ou para a direita, impondo, assim, a sua vontade ao reino.

Homepage: DevolverDigital

Preço: 3,19 €

Pontuação: 4,6 Estrelas

Geometry Dash

Prepare-se para um próximo desafio impossível no mundo da Geometria Dash. Empurrar as suas habilidades ao limite como saltar, voar e virar o seu caminho através de passagens perigosas e obstáculos pontiagudos.

Homepage: RobTop Games

Preço: 2,09 €

Pontuação: 4,6 Estrelas

Minecraft

Explore mundos infinitos e cria tudo, desde as casas mais simples aos castelos mais grandiosos. Jogue em modo criativo com recursos ilimitados ou escave o mundo profundamente em modo de sobrevivência, criando armas e armaduras para combater criaturas perigosas. Crie, explore e sobreviva sozinho ou com amigos, em dispositivos móveis ou no Windows 10.

Homepage: Mojang

Preço: 6,99 €

Pontuação: 4,6 Estrelas

Bully: Anniversary Edition

A tradição da Rockstar Games de criar jogos originais e revolucionários com narrativas humorísticas invade o recreio no Bully: Anniversary Edition.

Na pele de Jimmy Hopkins, um aluno traquinas de 15 anos, irá, portanto, encontrar o seu caminho por entre a hierarquia social da Bullworth Academy, uma escola preparatória corrupta e decadente.

Terá assim que fazer frente aos rufias, sofrer reprimendas dos professores, vencer os atletas no jogo do mata, pregar partidas, conquistar ou perder a rapariga e sobreviver a um ano na pior escola das redondezas.

Homepage: Rockstar Games

Preço: 7,99 €

Pontuação: 4,7 Estrelas

Iron Marines

Dos criadores da trilogia premiada Kingdom Rush, chega então a odisseia espacial mais extraordinária dos últimos tempos.

Um jogo de estratégia em tempo real dinâmico e aprofundado, que vai transportá-lo até planetas incríveis e desconhecidos. Tem uma jogabilidade imersiva e envolvente, arte apelativa e um toque de humor. Soldados valentes, robôs poderosos e alienígenas poderosos aguardam assim o seu comando para encarar os maiores desafios.

Meu filho Lebensborn

O jogador vai adotar uma criança Lebensborn na Noruega depois da II Guerra Mundial, mas educá-la será difícil. A criança deste jogo estará a crescer num ambiente hostil e cheio de ódio.

Homepage: Sarepta Studio

Preço: 3,09 €

Pontuação: 4,8 Estrelas

Game Dev Tycoon

Game Dev Tycoon é um jogo de simulação onde terá que criar a sua própria empresa de desenvolvimento de jogos nos anos 80. Crie então jogos famosos, pesquise novas tecnologias para aumentar o seu negócio e invente novos tipos de jogos. Torne-se o líder do mercado e conquiste fãs pelo mundo.

Homepage: Greenheart Games

Preço: 5,49 €

Pontuação: 4,8 Estrelas

Rusty Lake Paradise

Por fim, neste jogo, Jakob, o filho mais velho da família Eilander, retorna à ilha Paradise depois da morte misteriosa da mãe dele. Desde que morreu, a ilha parece ter então sido amaldiçoada por dez pragas. No jogo terá então que encontrar as memórias ocultas da mãe e participar de estranhos rituais de família para deter as pragas.