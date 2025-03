TikTok: Esquema ilegal permite ter medicamento para a perda de peso

As redes sociais são usadas para muita coisa. De acordo com informações recentes e quase ao estilo da Dark Web, no TikTok é possível comprar medicamento para a perda de peso mais eficaz que o Ozempic.

TVI revela esquema ilegal, com consulta, receita, etc...

A TVI mostrou hoje, em exclusivo, como funciona um esquema ilegal que está a permitir comprar na internet um medicamento para a diabetes e obesidade, que é procurado para emagrecer.

O fármaco, denominado de Mounjaro, semelhante ao Ozempic, terá uma eficácia ainda maior na perda de peso.

Segundo o canal de TV, o esquema permite supostas consultas com um médico, que passa a receita sem nunca falar com a pessoa que pede o medicamento. A reportagem da TVI contactou uma intermediária que publicita o serviço no TikTok e mostra como conseguiu, de forma muito fácil, ter acesso ao medicamento - pode ver reportagem aqui.

O Mounjaro é o nome comercial do medicamento tirzepatida, desenvolvido pela empresa Eli Lilly. É utilizado principalmente no tratamento da diabetes tipo 2 e está a ser estudado para a perda de peso.