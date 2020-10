TikTok banido do Paquistão por conteúdo “indecente e imoral”

Com a quarentena, a rede social TikTok espoletou uma quantidade gigante de novos utilizadores. Como lhe fomos dando a conhecer, os Estados Unidos da América estiveram em grande conflito com a plataforma e foram soltando várias ameaças que a poderiam impactar de forma muito prejudicial.

Agora, o TikTok foi banido do Paquistão, porque o regulador de telecomunicações do país filtrou conteúdo “indecente e impróprio”.

Paquistão bane TikTok por conteúdo impróprio

A vida do TikTok não tem sido fácil… Isto, porque os problemas de privacidade dos utilizadores que o envolveram num conflito com os Estados Unidos da América não são caso único. Aliás, em junho, foi banido da Índia. O país alegou ter recebido provas de roubo e transmissão de dados, tanto por parte do TikTok, como de outras aplicações chinesas.

Caso não fosse isto já suficiente, agora, a rede social foi banida do Paquistão. Conforme foi divulgado, a Pakistan Telecommunication Authority (PTA) explicou que a sua decisão estará em vigor até que o TikTok introduza algum recurso que filtre o conteúdo ilegal. Ademais, acrescentou que toda a situação se deve a recorrentes queixas vindas de diferentes segmentos da sociedade, a denunciar conteúdos imorais e indecentes.

Esta questão, levantada pelos Estados Unidos, pela Índia e agora pelo Paquistão, pode prejudicar, em grande escala, a rede social. Isto, porque há governos que estão já de olhos postos e atentos a qualquer irregularidade que a rede social possa trazer consigo. Aliás, no caso do Paquistão em específico pode ser ligeiramente pior, visto que é um aliado da China.

Assim, esses governos que já notaram conteúdos impróprios, espoletam uma onda de atenção acrescida naqueles onde ainda nada foi detetado. De entre os assuntos podem estar a privacidade e a nudez.

Plataforma chinesa tem de alterar as suas políticas

Como seria de esperar, o TikTok já respondeu ao facto de ter sido banido e admite estar “empenhado em seguir a lei nos mercados onde a aplicação é oferecida.” Ademais, admite estar em contacto com a PTA, a fim de chegar a um acordo que lhe permita voltar a estar disponível no Paquistão.

A rede social tem sido alvo de recorrentes ameaças por parte dos governos pelo conteúdo que é permitido e pelas constantes falhas descobertas ao seu sistema. Assim, é possível que esta, que envolve o Paquistão, seja motivo de luz e leve o TikTok a começar a oferecer padrões de segurança conhecidos do Facebook e do Twitter, por exemplo.

Leia também: