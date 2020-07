Método de construção pré-fabricado para acelerar chegada de novas fábricas da Tesla

Apesar de ser proprietária de uma das mais avançadas fábricas de automóveis do mundo, a Tesla Factory, na Califórnia, a marca concentra os seus esforços na produção de veículos. Assim, tem descartado a base do processo, a fábrica.

Agora, detentora de grandes fábricas, no Nevada, em Xangai e na Califórnia, está a trabalhar na construção de mais, de forma acelerada, através do método de construção pré fabricado.

Tesla com grandes fábricas pelo mundo

A grande preocupação da Tesla é produzir, de forma eficiente, os seus veículos. Isto, porque pretende que o processo seja curto e rápido, mas culmine em produtos de excelência. Uma forma de garantir essa rapidez é alargar o espaço da produção, construindo novas fábricas.

Por zelar por essa rapidez e eficiência, a Gigafactory Shanghai foi construída no espaço de menos de um ano e está, atualmente, a produzir o Tesla Model 3 e estará envolvida na produção do Tesla Model Y. Para receber este último, a empresa está a expandir as instalações, de modo a torná-las cada vez mais autónomas.

Método de construção pré-fabricado

A empresa de Elon Musk encetou a construção desta nova fábrica na Europa há já alguns meses. Contudo, devido a implicações legais, promovidas pela pandemia, a concretização do projeto atrasou. Agora, voltou em força, estando previsto que avance rapidamente.

De modo a acelerar o processo de construção da Gigafactory Berlin, Elon Musk revela que a Tesla está a recorrer a um “método de construção pré-fabricado”. Além disso, depois de concluída, a fábrica vai reunir toda a tecnologia de produção desenvolvida pela Tesla, ao longo dos últimos anos.

Conhecido na Alemanha como impressionante, o método de construção pré-fabricado adquiriu impulso nas últimas décadas. Apesar de estar a ganhar terreno em projetos de construção comercial e industrial, é largamente mais comum a sua utilização na construção de residências.

O método de construção pré-fabricado implica que as várias partes de um edifício sejam produzidos numa fábrica, recorrendo a métodos de fabrico, ao invés de dispor de mão de obra. Posteriormente, são transportados até ao local de construção e montados. Dessa forma, e indo ao encontro do objetivo de Elon Musk, o tempo de construção reduz e o edifício está pronto mais rapidamente.