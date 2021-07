Tesla Semi prepara-se para começar a ser produzido

Elon Musk apresentou, já em 2017, um camião que viria a marcar a história dos veículos pesados. O anúncio do Tesla Semi foi feito e surgiram, imediatamente inúmeros interessados, como a empresa PepsiCo, uma vez que a promessa elétrica poderia de satisfazer as necessidades mais exigentes, a um preço simpático.

Alguns anos depois, com o atraso que se conhece da Tesla, a fabricante prepara-se para começar a produzir o seu aguardado camião elétrico.

A novidade foi adiantada pela Electrek: após vários anos de atraso, a Tesla começou, finalmente, a produzir o seu camião elétrico. Embora existam já alguns a circular pelas estradas, esses não garantem as especificidades que a fabricante de Elon Musk promete. Paralelamente, o seu preço competitivo torná-lo-á um veículo altamente disruptivo.

Aquando da sua revelação, em 2017, Elon Musk previu que a produção começaria em 2019, tendo até aceitado reservas provenientes de várias empresas – como a PepsiCo e Walmart – que pretendiam ver as suas frotas eletrificadas. Embora não tenha sido concretizado em 2019, Elon Musk também mencionou 2020, sendo que o Semi só chegará este ano.

Antes tarde do que nunca, Tesla Semi

Em março de 2021, a Electrek comunicou que a fabricante de Elon Musk estava a construir uma linha de produção para o Tesla Semi num edifício novo, perto da Gigafactory do Nevada. Aí, seriam construídos cinco camiões elétricos diferentes, todas as semanas, até ao final de 2021.

Segundo adiantaram fontes próximas, uma parte da linha de produção já se encontra pronta e a linha de montagem geral está na fase final de depuração, que antecede o início da produção. Aliás, é, supostamente, umas das últimas etapas antes do começo da produção do camião elétrico.

A Tesla planeia ficar com os primeiros Tesla Semi para executar as suas próprias operações. Todavia, espera-se que aqueles que têm as suas reservas pendentes possam receber os seus camiões elétricos ainda este ano. Uma das maiores reservas à Tesla deste veículo foi feita pela PepsiCo, que espera receber cerca de 15 veículos nas suas instalações, na California.