A Tesla planeia construir uma versão do Model Y sem comandos de condução, pensada para grupos de seis ou sete pessoas, segundo Elon Musk, durante o DealBook Summit, organizado pelo The New York Times.

Segundo Elon Musk, fará sentido para a Tesla produzir veículos com diferentes capacidades, uma vez que continuarão a ser necessários carros autónomos para quatro ou seis pessoas, ou mesmo para uma família inteira. O plano passa por uma versão autónoma do Model Y, sem volante nem pedais, adequada ao transporte de grupos de seis ou sete pessoas.

Esta variante não substitui o Model Y convencional, que continuará a poder ser encomendado com volante no futuro previsível. Aliás, a Tesla já utiliza o Model Y na sua frota autónoma, mas essas unidades mantêm os comandos de condução habituais, que a nova versão parece pretender eliminar de origem, ficando os ocupantes limitados a viajar como passageiros, tal como acontece no Cybercab.

Elon says @Tesla will introduce a fully autonomous version of the Model Y with no steering wheel or pedals: "It’s going to make sense for us to make cars that can seat different amounts of people. We still need autonomous vehicles if you’ve got 4 or 6, or a whole family. What we plan to do is have an autonomous version of the Model Y that won’t have steering wheels or pedals and would be good for transporting groups of 6 or 7 people." (via NYT Dealbook Summit today) — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) November 18, 2026

O Cybercab como ponto de partida

O Cybercab, com apenas dois lugares, já pode ser encomendado por clientes selecionados pelo preço de 29.990 dólares antes de impostos, com uma subscrição de condução autónoma obrigatória de 299 dólares por mês.

A Tesla indica aos compradores convidados que o veículo só está disponível em zonas suportadas e que a subscrição é necessária para operá-lo. Um modelo com mais lugares viria dar resposta a situações que um carro de dois lugares não cobre, como as viagens em família ou em grupo.

Interior do Cybercab da Tesla, em exibição em Austin, no Texas, para teste e demonstração de engenharia de produção inicial. Crédito: @DavidMoss/X

Sem data e com várias condicionantes

Embora tenha lançado a ideia, Musk não indicou quando, ou sequer se, esta versão do Model Y será disponibilizada ao público para compra, e a Tesla não divulgou calendário, preço nem detalhes de produção. A este cenário junta-se a incerteza regulamentar, tendo em conta que as vendas do Cybercab começaram antes de os reguladores federais de segurança norte-americanos terem decidido se o carro pode circular legalmente nas vias públicas.

Relativamente à subscrição, Musk reconheceu que o valor está acima do desejável: em resposta a Marques Brownlee, afirmou que deveria rondar os 115 dólares por mês, em linha com os serviços Full Self-Driving e de conectividade da Tesla.

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