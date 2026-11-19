Quem abrir o menu de software de um Tesla após instalar o firmware 2026.44.1 vai notar uma troca curiosa no ecrã. O habitual AI Computer desapareceu das propriedades do sistema e deu lugar ao SI Computer, sigla para Super Intelligence. A descoberta foi feita pelo investigador Green na atualização lançada a 17 de novembro.

A alteração não traz ganhos de desempenho nem esconde um chip novo debaixo do tablier. É apenas uma troca de rótulo que alinha Elon Musk com a campanha de Donald Trump nos Estados Unidos. O hardware continua idêntico.

O que muda no firmware 2026.44.1 da Tesla

O computador de bordo continua a processar as imagens das câmaras e a correr as mesmas redes neuronais da condução assistida. Nada mudou na capacidade de cálculo ou no Full Self-Driving dos carros com HW3 e versões recentes. Na prática, aquela linha serve só para confirmar o hardware instalado, já que a Tesla restringe funções consoante o processador.

Super intelligence will hack your limbic system — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2026

O terreno já tinha sido preparado fora dos carros. No final de outubro, os manuais dos Model 3, Model Y e Cybertruck passaram a referir o SI Computer, inclusive nos avisos sobre limitações das versões 2.0 e 2.5 no Modo Sentinela. Quem ainda usa a versão 2026.38.5.1 continua a ver o nome antigo, confirmando que o rótulo chegou primeiro à documentação.

Esta atualização traz, ainda assim, melhorias técnicas reais. A análise ao firmware 2026.44.1 revelou um salto no kernel Linux do sistema, da versão 5.4.302 para a 6.18.38. Os condutores passam também a receber alertas caso o preço no Supercharger de destino mude a meio da viagem.

Da ordem de Trump às empresas de Elon Musk

A sigla nasce do discurso de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU, em setembro, onde criticou o termo artificial por fazer a tecnologia parecer falsa. A 29 de setembro, assinou a Ordem Executiva 14434, mandando as agências federais usar Super Intelligence nos documentos oficiais. A diretiva não obriga empresas privadas, mas Musk acompanhou o gesto: renomeou a SpaceXAI para SpaceXSI e mudou a conta de IA da Tesla na rede X para Tesla Super Intelligence.

O contraste entre o marketing e a estrada salta à vista. O mesmo manual do Model Y que anuncia um SI Computer mantém o software como Full Self-Driving (Supervised), exigindo atenção constante ao volante. A Tesla só adicionou essa ressalva após um juiz na Califórnia considerar enganosos os nomes anteriores. Mudar uma letra no ecrã cumpre o gesto político, mas a condução continua dependente dos mesmos sensores e da vigilância humana.